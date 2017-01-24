سطح هوشیاری آتش نشان شیرازی افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، پزشک معالج این آتش نشان اعلام کرد: بیمار ۳۵ ساله با شکستگی استخوان ران چپ پا در اثر سانحه، به این بیمارستان اعزام و اقدامات درمانی برای او آغاز شد.

دکترغلامرضا دبیری با بیان اینکه عصر روز بستری این آتش نشان در بیمارستان، علایم کاهش سطح هوشیاری، افزایش ضربان قلب و تنفس و کاهش اشباع اکسیژن در بیمار مشاهده شد افزود: با تشخیص احتمالی آمبولی لخته یا چربی، بیمار به بخش مراقبت های ویژه بیمارستان انتقال یافت و کار لوله گذاری تنفسی انجام شد.

وی بااشاره به انجام سه بارسیتی اسکن مغزی نرمال و سیتی اسکن قفسه سینه برای آمبولی ریوی نرمال، تشخیص نهایی را آمبولی چربی اعلام کرد و گفت: با توجه به پاسخ دادن بیمار به تلاشی که برای پایداری شرایط او انجام شده بود، عمل جراحی فیکس کردن استخوان برای او با موفقیت انجام و پس از گذشت یک روز از عمل جراحی، با قطع داروهای آرامبخش، اکنون دستگاه تنفسی از بیمار جدا شده است.

این فوق تخصص مراقبت های ویژه با اعلام روند بهبودی بیمار و ضریب کنونی هوشیاری او که به عدد ۱۰رسیده است، از هموطنان خواست تا برای بازیابی سلامتی این آتش نشان، دعا کنند.

گفته شده یک سال از ازدواج این آتش نشان می گذرد و فرزند یک ماهه وی چشم انتظار اوست .

آتش نشان شیرازی که در پی اعزام به محل ماموریت در محورشیراز مرودشت در گردنه باجگاه شیراز دچار سانحه شده بود، هم اکنون در بیمارستان حاج محمداسماعیل امتیاز و مرکز فوریت پزشکی شهید رجایی شیراز بستری است.

به‌ دنبال وقوع یک حادثه رانندگی در گردنه باجگاه محور شیراز مرودشت، آتش نشانان ایستگاه ۱۵ شیراز برای امدادرسانی به محل حادثه اعزام شدند.

با وجود نصب علایم هشداردهنده هنگام امدادرسانی به کامیون حادثه دیده در محور شیراز مرودشت، یک دستگاه تریلر هنگام عبور از این محدوده، با یکی از آتش نشانان حاضر در صحنه برخورد کرد که سبب مصدومیت محمد هادی پاکدل آتش نشان شیرازی شد.

گردنه باجگاه در فاصله حدود ۱۰ کیلومتری شمال شیراز در محور مواصلاتی شیراز به مرودشت است.