به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی بنیاد شهید و امور ایثارگران،آنچه که در حادثه دلخراش آتش سوزی ساختمان پلاسکو رخ داد و در اثر آن جمعی از عزیزترین و لایق ترین فرزندان این آب و خاک در مرتبه ای کم نظیر از ایثارگری و برای حفظ جان و مال مردم و هموطنان عزیر در زیر کوهی از آهن و آتش مدفون گشتند؛ طی روزهای گذشته موجب بروز مباحث و مناقشاتی در خصوص حواشی ابعاد این حادثه از جمله اطلاق و یا عدم اطلاق عنوان شهید به این عزیزان و یا سازمان متولی ارائه خدمت به بازماندگان شهدای خدمت شده و مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی بنیاد را ملزم و موظف به ارائه پاره ای از توضیحات برای تنویر افکار عمومی کرد.

بدون شک اقدام آتش نشانان در این حادثه کم نظیر بود و باید به عنوان برگ زرینی در تاریخ این سرزمین ثبت و ضبط گردد، بر همین اساس نیز حجت الاسلام و المسلمین شهیدی نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران ضمن اطلاق عنوان شهدای خدمت برای آتش نشانان قهرمان و ایثارگر پیشنهاد دفن این شهدای عزیز در کنار شهدای گرانقدر منا و مدافعین حرم در قطعه ۵۰ بهشت زهرا را ارائه کرد.

بنیاد شهید و امور ایثارگران حساسیت های بالای افکار عمومی، صاحبان قلم و اندیشه و شهروندان در دفاع از عمل ایثارگرانه آتش نشانان قهرمان را نمودی بارز از علاقه و دلبستگی ریشه دار مردمان این سرزمین به فرهنگ ایثار و شهادت دانسته و حساسیت آنان نسبت به حفظ و حراست این فرهنگ و رسیدگی به خانواده های شهدا به ویژه شهدای خدمت آتش نشانی را ارج نهاده و این توجه ویژه افکار عمومی را شایسته تقدیر می داند و در عین حال بیان نکات زیر ضروری است.

۱- بنیاد شهید و امور ایثارگران همانند همه دستگاههای اجرایی دیگر بر حسب قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و آیین نامه های مصوب هیأت وزیران نسبت به ارائه خدمات به جامعه هدف اقدام می کند. بدین معنا هر آنچه از طرف مراجع قانونگذار و سیاست گذار کلان کشور در چارچوب قانون و مقررات به این نهاد محول گردد قطعاً با تمام توان نسبت به اجرای آن اقدام می کند.

۲- بر اساس آخرین اصلاحات قانون اساسنامه بنیاد شهید و امور ایثارگران مصوب ۱۳۸۷ و قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۱ و همچنین آیین نامه تعیین و احراز مصادیق شهید و ایثارگر مصوب هیأت محترم وزیران، در حال حاضر خانواده های شهدایی که در مناطق جنگی و یا آثار باقی مانده از جنگ و درگیری با اشرار به شهادت رسیده اند قانونا تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار گرفته اند.

۳- در مورد مأموران سازمانهای مختلفی که برای عملیات امداد و نجات در حوادثی نظیر سیل، زلزله و آتش سوزی و ... اقدام به فعالیت های ایثارگرانه برای نجات همنوعان می نمایند و در این راه جان خود را از دستمی دهند قانونگذار تکلیف قانونی و مرجع مشخص برای ارائه خدمات به خانواده های آنها تعیین نکرده است و بدین ترتیب بنیاد شهید و امور ایثارگران فاقد اختیارات قانونی لازم برای ارائه خدمت به خانواده های معزز حوادثی از این نوع می باشد. اما خوشبختانه در خصوص شهدای آتش نشان شورای اسلامی شهر تهران طی مصوباتی در سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ شهرداری تهران را مکلف به ارائه خدمات و تسهیلات و تحت پوشش قرار دادن خانواده این عزیزان نموده است.

۴- در طی سالهای گذشته با توجه به وقوع حوادث مختلف که منجر به جان باختن مأموران برخی دستگاه­های اجرایی در طی عملیات امداد و نجات شده، بنیاد شهید و امور ایثارگران با توجه به وظیفه ذاتی خود در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت همواره حساسیت و توجه لازم برای پاسداشت الگوهای بارز ایثار در عرصه های اجتماعی را داشته و اقداماتی نیز برای رفع این خلأ قانونی انجام داده است و هر زمانی که مراجع قانونگذار و قانونی تکلیفی در این زمینه برای بنیاد شهید و امور ایثارگران تعیین کرده اند همانند سایر خانواده معزز شهدا و ایثارگران با تمامی توان و ظرفیت خود نسبت به انجام تکالیف قانونی اقدام نموده است.