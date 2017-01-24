اهمیت رویکرد یکپارچه در اقتصاد سبز

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده GIZ آلمان در هجدهمین همایش ملی صنعت و خدمات سبز گفت: بهترین احترامات را از طرف سازمان همکاری های آلمان و دولت و وزارت محیط زیست آلمان پذیرا باشید. GIZاز سال ۱۹۹۸ در ایران فعال بوده و به تعهدات خود در مقابل جمهوری اسلامی ایران پایبند بوده است.

ایگور افزود: GIZ به ویژه با دفتر ملی لایه اوزون همکاری نزدیکی داشته و در برنامه کاهش گازهای گلخانه ای همکاری خود با UNIDO را ادامه خواهد داد.

وی ادامه داد: صنعت ستون و پایه در بسیاری از کشورها از جمله ایران است با این حال توسعه صنعت در این کشورها اغلب به مثابه زیان به محیط زیست دیده می شود. اما توسعه صنعت سبز فرصت هایی را برای محیط زیست به دنبال خواهد آورد.

نماینده GIZ افزود: در آلمان زمانی نه چندان دور رودخانه ها به دلیل سرریز پساب های خانگی و شهری آلوده بودند، جنگل ها به دلیل باران‌های اسیدی خشک می شدند و ترافیک و آلودگی هوا زیاد بود اما توافقات و مقررات به بهبود قابل توجهی در محیط زیست انجامید.

ایگور تاکید کرد: امروز آلمان در جایگاه صادرکننده و تولیدکننده اول در فناوری های دوستدار محیط زیست قرار گرفته است که این صنایع در سازگاری کامل با آب و خاک است.

وی تصریح کرد: موفقیت از یک روش یکپارچه با توجه به کاهش اثرات سوء در آب و هوا، امحاء پسماندها و حفاظت از خاک حاصل می‌شود. این روش در یک برنامه اقتصادی به منظور مدیریت خسارات ناشی از آلودگی دنبال می‌شود.

نماینده GIZ یادآوری کرد: از ابتدای شروع پروژه نه تنها به حفظ لایه اوزون بلکه حفظ اقلیم نیز اهمیت داده شده و فناوری های ارائه شده به هیچ وجه گران نیستند و بنابراین در توسعه فناوری سبز بسیار موثرند.

ایگور در پایان تاکید کرد: به خود می بالیم که در قالب همکاری با بسیاری از بنگاه های اقتصادی، سازمان حفاظت محیط زیست و دفتر لایه اوزون با ایران همکاری داریم.