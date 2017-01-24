میراث فرهنگی محور و بنیان اصلی فرهنگ است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا انیسی ظهر سه شنبه در مراسم افتتاحیه چهارمین کنگره معماری و شهرسازی ایران که در بیرجند برگزار شد، اظهار داشت: از اوایل دهه ۸۰ موضوع توسعه پایدار در جهان مطرح شد.

وی بیان کرد: در این دوران کشورهای غربی به خاطر ناملایمات و ناهنجاری های که داشتند تصمیم گرفتند به تعریف توسعه پایدار بپردازند.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور با بیان اینکه آن ها در این تعریف به این نتیجه رسیدند که سه عامل سبب توسعه پایدار می شود، عنوان داشت: توسعه اقتصادی، عدالت اجتماعی و حفاظت از محیط زیست از جمله این عوامل بودند.

انیسی با اشاره به فقدان موضوع فرهنگ در تعریف توسعه پایدار، افزود: از اوایل قرن ۲۱ زمزمه توجه به فرهنگ به شدت مورد توجه قرار گرفت و در سال ۲۰۱۱ فرهنگ به عنوان چهارمین محور توسعه پایدار مطرح شد.

وی، محور و بنیان اصلی فرهنگ را مربوط به میراث فرهنگی دانست و گفت: انسان ها همواره در طول تاریخ دارای اشتراکات فرهنگی بوده و می خواهند آینده خود را بر پایه گذشته بسازند و در نیتجه میراث فرهنگی بسیار با اهمیت است.

ارزش میراث ملموس برای آیندگان تبیین شود

عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور با اشاره به تقسیم میراث فرهنگی به دو بخش ملموس و ناملموس، بیان داشت: میراث ملموس به آثاری اطلاق می شود که ساخته های دست انسان بوده و از اهمیت زیادی برخوردار است.

انیسی با تأکید بر اینکه اگر بخواهیم جایگاه این آثار را برای خود و نسل آینده برجسته کنیم بررسی و تبیین ارزش های آن مهمترین چیز است، بیان داشت: بدیهی است که بررسی آثار تاریخی معماری و شهرسازی می تواند راهگشایی خوبی برای آینده معماری و شهرسازی کشور باشد.

وی از برگزاری کنگره معماری و شهرسازی ایران در سراسر کشور خبر داد و گفت: پیشرفت دانش، کسب اطلاعات و آگاهی از اطلاعاتی که در حوزه معماری و شهرسازی به دست آمده سبب نگاه منسجم تر به این حوزه می شود.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور با بیان اینکه امروز توان علمی کشور قادر است که چشم انداز روشنی در مورد تاریخ معماری و شهرسازی فراهم کند، عنوان داشت: بر این اساس در دراز مدت قادر هستیم میراث معماری و شهرسازی خود را به صورت دقیق و روشن را برای آیندگان تبیین کنیم.