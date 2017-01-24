امکان تمدید مذاکرات آستانه وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «استفان دی میستورا» نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، از امکان تمدید مذاکرات صلح این کشور در آستانه، پایتخت قزاقستان خبر داد.

امکان تمدید مذاکرات در حالی مطرح می شود که دی میستورا پیشتر از روند آماده‌سازی بیانیه نهایی گفتگوهای آستانه خبر داده بود.

در همین حال «یحیی العریضی» سخنگوی معارضان دولت دمشق در این مذاکرات، به خبرنگاران گفت که معارضان قصد امضای بیانیه پایانی مذاکرات آستانه را ندارند.

مذاکرات آستانه از دیروز دوشنبه آغاز شده و در مذاکرات امروز سه‌شنبه به‌ جای نمایندگان معارضان مسلح، نمایندگان گروه‌های سیاسی مخالف «بشار اسد» رئیس‌جمهور سوریه حضور دارند.

بر اساس متنی که روز گذشته خبرگزاری تاس روسیه در مورد بیانیه پایانی مذاکرات آستانه منتشر کرد، ایران، ترکیه و سوریه با تشکیل مکانیسمی سه جانبه برای رصد آتش بس سوریه و مبارزه با گروه های تروریستی در روسیه به توافق رسیده اند.