انتخاب دیوار شاخص در مناطق شهرداری تبریز و درج شعارهای انقلابی

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو خیری ظهر سه شنبه در نشست خبری ستاد دهه فجر با اشاره به برنامه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز، اظهار داشت: افتتاح پروژه های عمرانی، دیدار با جانبازان اعصاب و روان، دیدار با خانواده معظم شهدا و ایثارگران، نواختن زنگ انقلاب در مدارس، مشارکت در فضاسازی شهری و برگزاری جشنهای انقلاب توسط مساجد و پایگاههای بسیج محلات، برگزرای و مشارکت در یادوارههای شهدا، غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا در وادی رحمت، برگزای بزرگ ترین نقاشی کودکان با موضوع انقلاب برگزرای نمایشگاه و تئاتر خیابانی، برگزاری همایش های ورزشی و عمومی، برزگزاری شب شعر عنوان کرد.
ویزیت رایگان در درمانگاهها و بیمارستانهای سپاه در دهه فجر
معاون فرهنگی اجتماعی سپاه عاشورا نیز در این نشست برگزاری نشست روشنگری با رویکرد گفتمان سازی و انقلابی گری با بیش از ده هزار مخاطب، رژه کاروان موتوری در روز دوازدهم بهمنماه از فرودگاه تبریز تا مزار شهدای گمنام، دیدار با ائمه جمعه، ویزیت رایگان در درمانگاهها و بیمارستانهای سپاه در دهه فجر، اعزام اکیپ درمانی به مناطق محروم و کم برخوردار، همایش های ائمه جماعات با فرماندهان پایگاهها و هیئت امنای مساجد، برگزاری نشستهای منتظران ظهور، طرح جمع آوری کمکهای مردمی به جبهه های مقاومت اسلامی، عطر افشانی و غبار روبی مزار شهدا، دیدار از خانواده های معظم شهدا، ایثارگران، سالمندان و معلولین و مسابقات کتابخوانی را مهم ترین برنامه های این معاونت عنوان کرد.
توکل فرهادی تاکید کرد: توجه ویژه به برگزاری مراسم در روستاهای بزرگ و پر جمعیت ضرورت دارد و مهم ترین رویکرد ما در برنامه های امسال در مواجه با آسیب های اجتماعی همچون طلاق و ناهنجاری های رفتاری و فضای مجاری است.
طنین نوای الله اکبر در آستانه امامزاده سید محمد کججانی
مسئول کمیته طلاب و روحانیون نواخته شدن زنگ انقلاب در تمام حوزههای علمیه در روز دوازدهم بهمنماه، حضور در ویژه برنامه میثاق با ولایت، برگزاری کرسی های آزاد اندیشی و تبین اهداف، آرمانها و دستاوردهای انقلاب اسلامی، برگزاری محفل قرآنی و تجلیل ازقاریان و حافظان طلبه و خانوادهایشان در امامزاده سیدحمزه، همایش طلاب و روحانیان در نوزدهم بهمن و نهایتا برگزاری جشن انقلاب در امامزاده سیدمحمد کججانی، پیاده روی، مسابقاب ویژه کودکان و سخنرانی و ندای تکبیر الله اکبر در ۲۱ بهمن را از جمله مهم ترین برنامه حوزههای علمیه استان در ایام الله دهه فجر برشمرد.
برگزاری ۱۵۰۰ برنامه شاخص فرهنگی هنری در آذربایجان شرقی
مسئول کمیته فرهنگی و هنری ستاد دهه فجر با اعلام این خبر افزود: یک هزار و ۵۰۰ برنامه شاخص فرهنگی هنری به مناسبت بزرگداشت دهه فجر انقلاب اسلامی در استان برگزار می شود و برگزاری فیلمهای جشنواره فجر، جشنواره استانی افلاکیان، نمایشگاه عکس، جشنواره عکس سراسری ارس باران و برگزاری محافل ادبی، برچایی محافل قرآنی و کرسیهای تلاوت در مرکز استان و تمامی شهرستانها، برگزاری همایش و یادوارهای شهدای مدافعان حرم، سبک زندگی اسلامی، نمایشگاههای فرهنگی هنری، جُنگ شادی و جشن فجر در ۲۲۰ کانون فرهنگی هنری مساجد، افتتاح کانونهای فرهنگی و هنری جدید، ورکشاپهای کاریکاتور و نقاشی اجراهای عمومی موسیقی و سرود، برگزاری مسابقات فرهنگی از وصیت نامه امام خمینی در شهرستانها و تبریز و رونمایی از کتاب از مهم ترین برنامههای این کمیته عنوان کرد.
ارائه عملکرد و تشریح دستاوردهای انقلاب در برنامههای رادیویی و تلوزیونی
مسئول کمیته ارتباطات و اطلاع رسانی ستاد دهه فجر نیز در این نشست حضور فرمانداران استان از دوم بهمن در برنامههای رادیویی و تلوزیونی جهت گزارش عملکرد و تشریح دستاوردهای انقلاب، ایجاد خلاقیت و نوآوری و تبلیغات محیطی ارشاد اسلامی با استفاده از ظرفیت کانون های تبلیغاتی اقدام به فراخوان "طرح نو" با موضوع فجر انقلاب را از مهم ترین برنامه این کمیته در دهه فجر دانست و افزود: تمام فعالیتهای خلاق محور رسانه های استانی در قالبهای گوناگون با هدف ایجاد رقابت بین رسانه های مجازی و مکتوب در بخشهای مختلف پرداخت شده و رسانه موفق و برتر تجلیل خواهد شد.
وی تاکید کرد: میزگرد استقلال اقتصادی و خودباوری، کارآفرین نمونه، حضور گسترده بانوان در عرصههای اجتماعی، زنان موفق و کار آفرین، توسعه فرهنگ پایداری پس از انقلاب، هنر پس از انقلاب و نقش سپاه به عنوان مولود پی از انقلاب در عرصه های مختلف برگزار خواهد شد.
گلریزان خاستگاه انقلاب اسلامی
مسئول کمیته اصناف و بازاریان نیز مهم ترین عناوین برنامههای ایام الله دههی فجر را فضاسازی بزرگ ترین بازار مسقف جهان، فضاسازی پاساژها و مجتمعهای تجاری، همایش بسیج امنیت و اصناف در اتاق اصناف استان، دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران در طول دهه فجر، جشن ویژه خواهران و خانواده، کوهپیمایی، شرکت در نماز جمعه، برگزاری همایش بصیرتی ویژه خواهران، دیدار از آسایشگاه جانبازان، دیدار با علما و روحانیون بازار، جُنگ شادی ویژه اصناف و خانواده های انها در سینما ناجی و غبارروبی گلزار شهدا برشمرد.
گفتنی است برگزاری یادواره شهدای اصناف در سال جاری به شهدای صنف کفاشان خواهد پرداخت و در روز بیستونهم بهمن ماه سجد قزلی به عنوان خواستگاه انقلاب اسلامی گلریزان خواهد شد.
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