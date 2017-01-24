اختصاص سهمیه تحصیلی به فرزندان ایرانیان خارج از کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از، شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه ۶۷۷ کمیسیون مشورتی شورای عالی انقلاب فرهنگی در محل دبیرخانه این شورا برگزار شد.

در ابتدای این جلسه و با توجه به مصوبات قبلی شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص «برگزاری دوره های آموزشی آقایان و خانم‌ها در آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد» پس از بحث و بررسی اعضای کمیسیون و با توجه به تجربه آموزشی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی کشور، پیشنهاد شد این تجربیات در دوره های آموزشی آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای نیز به کار گرفته شود.

در ادامه جلسه و با اشاره به این موضوع که «ضوابط ساماندهی فعالیت‌های مهارتی مرتبط با شاخه آموزشی کار و دانش» در کمیسیون تعلیم و تربیت دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در دست تدوین است، بررسی دقیق این موضوع با در نظر گرفتن ضوابط طرح آمایش آموزش عالی مورد تاکید قرار گرفت.

همچنین اعضای کمیسیون مشورتی شورای عالی انقلاب فرهنگی، ضمن اشاره به لزوم امکان سنجی ارائه مأموریت‌های آموزشی اختصاصی در واحدهای فنی و حرفه‌ای، منوط کردن صدور مجوز فعالیت این واحدها به ارائه مدارک آموزشی توسط سازمان فنی و حرفه‌ای، ادغام رشته‌های مهارتی در بسته‌های توانمندسازی و تخصصی کردن این بسته‌ها، تفکیک سهم آموزش و پرورش و دانشگاه در آموزش‌های مهارتی و فنی و حرفه‌ای و برخورد با موسسات غیر مجاز را نیز مورد تاکید قرار دادند.

در ادامه جلسه کمیسیون مشورتی شورای عالی انقلاب فرهنگی، درخواست وزارت امور خارجه مبنی بر در نظر گرفتن سهمیه آموزشی برای فرزندان ایرانیان مقیم خارج از کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وزارت امور خارجه با توجه به کمبود امکانات آموزشی در برخی از کشورهای محل اقامت ایرانیان، در خواست تخصیص سهمیه آموزشی منطقه ۳ برای فرزندان این دسته از ایرانیان را به شورای عالی انقلاب فرهنگی تقدیم کرده بود.

پس از بحث و بررسی موضوع در کمیسیون مشورتی شورای عالی انقلاب فرهنگی و با توجه به سوابق موجود در این زمینه پیشنهاد شد آن دسته از فرزندان ایرانیان مقیم خارج از کشور که حداقل ۲ سال تحصیلی خود را در خارج از کشور گذرانده باشند، بتوانند با سهمیه منطقه ۳ در آزمون سراسری دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی شرکت کنند.

لازم به ذکر است این پیشنهادها بعد از تصویب نهایی در شورای عالی انقلاب فرهنگی لازم الاجراء‌ خواهد شود.