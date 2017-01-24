به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضوانی ظهر امروز در مجمع سالانه هیئت شنا، شیرجه و واترپلو استان یزد با بیان اینکه رشته های ورزشی در کشور نیازمند تحولی برای رسیدن به شکوفایی هستند، اظهار داشت: اغلب هیئت های ورزشی به ویژه هیئت های شنا، شیرجه و واترپلو در استان‌های مختلف با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می کنند که رفع مشکلات آنها می تواند به شکوفایی ورزش های مختلف کمک کند.

وی عنوان کرد: مقرر شده ۲۷ درصد از درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده به هیئت های ورزشی اختصاص یابد که امیدواریم هیئت شنا، شیرجه و واترپلو از این مصوبه به خوبی منتفع شود.

رئیس فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو همچنین از اختصاص نیمی از درآمدهای استخرها به هیئت های شنا در سراسر کشور خبر داد و افزود: این امر نیز می تواند اتفاقی خوب برای ورزش شنا، شیرجه و واترپلو در سراسر کشور باشد.

رضوانی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: شنا در مجموع ورزشی دیربازده است اما در صورتی که به نتیجه برسد، یک شناگر می تواند معادل یک تیم برای کشور در میادین بین المللی مدال کسب کند همانگونه که یکی از ورزشکاران کشورمان ۹ مدال برای کشور به ارمغان آورد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تمایل والدین به یادگیری ورزش شنا توسط فرزندانشان عنوان کرد: می توانیم از این انگیزه و رغبت به خوبی استفاده کرده و استعدادهای این رشته را به خوبی شناسایی کنیم.

رضوانی همچنین بر لزوم به روز رسانی علم و داشته های مربیان ورزش شنا، شیرجه و واترپلو تاکید کرد و افزود: برای این منظور دو مربی از فدراسیون به صورت دوره ای به استان‌های مختلف اعزام می‌شوند.

در این جلسه هر یک از فعالان ورزش شنا، شیرجه و واترپلو استان یزد به بیان مسائل و درخواست‌های خود از رئیس فدراسیون پرداختند و خواستار توجه ویژه به این ورزش در استان یزد شدند.