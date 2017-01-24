به گزارش خبرنگار مهر، علی غیاثی ندوشن ظهر امروز در نشست کارگروه فرهنگی اجتماعی استان یزد با اشاره به اینکه امسال ۳۰ ناشر یزدی، نماینده ۷۰ ناشر بینالمللی و ۵۵۰ ناشر از سراسر کشور در این نمایشگاه حضور مییابند، اظهار داشت: در نمایشگاه امسال ۳۲۰ غرفه پذیرای علاقمندان به کتاب و کتابخوانی خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته به رغم تردیدهایی که در زمینه جذب اعتبار بن تخفیف کتاب در یزد وجود داشت، ۸۰۰ میلیون تومان بن تخفیف در اختیار مردم قرار گرفت، افزود: امسال تلاش می کنیم این رقم به یک میلیارد تومان برسد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد یادآور شد: امسال برنامههای جنبی برای نمایشگاه کتاب در نظر گرفته شده که از آن جمله می توان به راه اندازی باشگاههای کتاب و کتابخوانی، جشنواره ایدههای برتر ترویج کتاب و کتابخوانی، رادیو کتاب، ددیدار با شاعران و نویسندگان، جلسات نقد کتاب، معرفی طرحهای یزد، پایتخت کتاب ایران، معرفی برترین روستاها و عشایر دوستدار کتاب، معرفی پژوهشهای برتر استان و ... اشاره کرد.
غیاثی ندوشن تصریح کرد: البته اجرای این طرحها نیازمند اعتبار است و اگر حمایت مالی صورت نگیرد، بسیاری از این ایدهها قابل اجرا نخواهد بود.
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