سرود ۱۳۵۷ نفره دانش آموزان شیرازی در دهه فجر اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نظری بعد از ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه های دهه فجر در اموزش و پرورش استان فارس، گفت: برنامه ریزی های مختلفی برای این ایام از جانب آموزش و پرورش فارس انجام شده و حدود ۸ هزار واحد آموزشی ویژه برنامه های این ایام را برگزار خواهند کرد.

وی ادامه داد: نواختن زنگ انقلاب در مدارس، اجرای سرود گروهی با ۱۳۵۷ نفره، تجمع ۲۰۰۰ نفری دانش‌آموزان در جشن پیروزی انقلاب در ورزشگاه شهید دستغیب و ... از برنامه های این مدت است که به طور گروهی برگزار می شود.

معاون آموزش و پرورش فارس افزود: حضوردر مراسم ورود امام(ره)، تجدید پیمان با شهدا نیز از دیگر برنامه است که به غیر از برنامه های انفرادی هر مرکز آموزش اجرایی خواهد شد.

نظری تصریح کرد: معرفی ارزش های انقلاب اسلامی به نسل چهارم و پنجم از اولویت های آموزش و پرورش فارس است که بر این اساس برنامه ها مشخص و در مدارس انجام خواهد شد.