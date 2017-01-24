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۵ بهمن ۱۳۹۵، ۱۷:۲۵

رئیس اداره حفاظت محیط زیست نیشابور خبر داد:

مشاهده گونه های نادر غاز پیشانی سفید و گربه پالاس درطبیعت نیشابور

مشاهده گونه های نادر غاز پیشانی سفید و گربه پالاس درطبیعت نیشابور

نیشابور ـ رئیس اداره حفاظت محیط زیست نیشابور از مشاهده گونه های نادر غاز پیشانی سفید و گربه پالاس در طبیعت این شهرستان خبرداد.

محمدمهدی نوربخش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: گروه سیار یگان حفاظت محیط زیست نیشابور در حال گشت و کنترل عرصه های آبی شهرستان به منظور بررسی وضعیت بیماری آنفولانزای  فوق حاد پرندگان بودند که موفق به شناسایی ۶ قطعه گونه نادر غاز  پیشانی سفید شدند.

وی ادامه داد: غاز پیشانی سفید با نام علمی ANSER ALBiFRONS و ۱۱ قطعه غاز خاکستری در محل یکی از بند های خاکی حوزه نیشابور مشاهده شدند.

نوربخش درخصوص مشاهده و تصویر برداری از گونه ارزشمند گربه پالاس در سد بار نیشابور ابراز کرد: دو تن از مهندسان پیمانکار و بهره بردار سد بار طی روزهای اخیر یک قلاده گونه ارزشمند و نادر گربه پالاس را در تاج این سد مشاهده کردند و موفق به تصویربرداری از این گونه شدند.

وی در ادامه افزود: با توجه به حفاظت مطلوب از سد بار و همکاری مسئولان و نگهبانان این سد با اداره حفاظت محیط زیست نیشابور در حفاظت از  وحوش و پرندگان مهاجر، این مکان اکنون به زیستگاه مناسبی برای انواع وحوش از جمله گربه پالاس، روباه، شغال، گراز و دیگر حیوانات شده است.

وی با بیان اینکه سد بار نیز به زیستگاه امنی برای گونه های پرندگان مهاجر و پرندگان بومی در سطح  خراسان رضوی تبدیل شده، گفت: دهیار روستای درالسلام  نیشابور  واقع در حاشیه منطقه حفاظت شده بینالود نیز  اخیرا یک قطعه جمجمه گونه ارزشمند و نادر گربه جنگلی را در اراضی کشاورزی این روستا مشاهده کرده و به این اداره تحویل داده است.

کد مطلب 3886549

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