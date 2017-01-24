مشاهده گونه های نادر غاز پیشانی سفید و گربه پالاس درطبیعت نیشابور

محمدمهدی نوربخش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: گروه سیار یگان حفاظت محیط زیست نیشابور در حال گشت و کنترل عرصه های آبی شهرستان به منظور بررسی وضعیت بیماری آنفولانزای فوق حاد پرندگان بودند که موفق به شناسایی ۶ قطعه گونه نادر غاز پیشانی سفید شدند.

وی ادامه داد: غاز پیشانی سفید با نام علمی ANSER ALBiFRONS و ۱۱ قطعه غاز خاکستری در محل یکی از بند های خاکی حوزه نیشابور مشاهده شدند.

نوربخش درخصوص مشاهده و تصویر برداری از گونه ارزشمند گربه پالاس در سد بار نیشابور ابراز کرد: دو تن از مهندسان پیمانکار و بهره بردار سد بار طی روزهای اخیر یک قلاده گونه ارزشمند و نادر گربه پالاس را در تاج این سد مشاهده کردند و موفق به تصویربرداری از این گونه شدند.

وی در ادامه افزود: با توجه به حفاظت مطلوب از سد بار و همکاری مسئولان و نگهبانان این سد با اداره حفاظت محیط زیست نیشابور در حفاظت از وحوش و پرندگان مهاجر، این مکان اکنون به زیستگاه مناسبی برای انواع وحوش از جمله گربه پالاس، روباه، شغال، گراز و دیگر حیوانات شده است.

وی با بیان اینکه سد بار نیز به زیستگاه امنی برای گونه های پرندگان مهاجر و پرندگان بومی در سطح خراسان رضوی تبدیل شده، گفت: دهیار روستای درالسلام نیشابور واقع در حاشیه منطقه حفاظت شده بینالود نیز اخیرا یک قطعه جمجمه گونه ارزشمند و نادر گربه جنگلی را در اراضی کشاورزی این روستا مشاهده کرده و به این اداره تحویل داده است.