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۵ بهمن ۱۳۹۵، ۱۷:۲۷

از سوی رئیس قوه قضاییه؛

بخشنامه«تبصره الحاقی به ماده۳۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری» ابلاغ شد

بخشنامه«تبصره الحاقی به ماده۳۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری» ابلاغ شد

بخشنامه «تبصره الحاقی به ماده ۳۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری» از سوی آیت الله آملی لاریجانی به واحدهای قضایی سراسر کشور ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن کامل بخشنامه رئیس قوه قضاییه به شرح ذیل است:

بخشنامه

به واحدهای قضایی سراسر کشور

در اجرای تبصره الحاقی به ماده ۳۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی و با توجه به تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، در دعاوی مربوط به مطالبه خسارت موضوع ماده ۲۶۰ قانون فوق و ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ و سایر مواردی که دیه از بیت المال یا دولت مطالبه می شود، مراجع قضایی موظفند از وزارت دادگستری برای جلسه رسیدگی دعوت و رای صادره را به وزارت فوق ابلاغ نمایند.

صادق آملی لاریجانی
 

کد مطلب 3886555

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