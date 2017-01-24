سازمان ملل برای کمک به تقویت آتش بس سوریه آماده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه در سخنانی بر اولویت داشتن آتش بس در سوریه تاکید کرد.

در همین راستا، «استفان دی میستورا» نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه پس از پایان نشست آستانه قزاقستان تصریح کرد: آتش بس سوریه اولویت این دور از مذاکرات بود و گفتگوی هیأت سوریه با معارضان در این مذاکرات، خود یک دستاورد محسوب می شود.

وی در ادامه سخنان خود افزود: مکانیسم آتش بس از نقض آن جلوگیری خواهد کرد. مردم سوریه خواهان ارسال کمک های بشردوستانه پس از تثبیت آتش بس هستند و ما از این موضوع اطلاع داریم. پس از تثبیت آتش بس، ارسال کمک های انسانی را از سرمی گیریم.

نماینده سازمان ملل در امور سوریه بیان داشت: آتش بس زمینه را برای عملیات سیاسی با حضور همگان فراهم خواهد کرد و در طول دوران آتش بس نیز باید با تروریسم مبارزه کرد. سازمان ملل آماده است تا برای تقویت آتش بس در سوریه به ایران، روسیه و ترکیه کمک کند. ما همچنین برای مذاکرات سیاسی در ژنو نیز آماده هستیم.

وی در پایان گفت: راهکار سیاسی باید از طریق گفتگوهای جامع میان تمام گروه های سوری به دست آید. ما از سوی هیأت های نظام سوریه و معارضان درباره آتش بس پیشنهادهایی دریافت کردیم.

گفتنی است، ساعتی قبل مذاکرات آستانه با توافق درباره ساز و کار سه جانبه درباره اجرا و نظارت بر آتش بس در سوریه به پایان رسید. ضرورت تثبیت آتش بس در سوریه و توافق درباره ساز و کاری برای نظارت بر اجرای آن و نیز توجه به راهکار مسالمت آمیز برای حل بحران این کشور از مفاد بیانیه پایانی نشست آستانه است.