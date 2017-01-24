دفاع از عزت از موضع ضعف محقق نمیشود/تقویت روحیه ایمان اولویت ماست

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد نظر عظیمی فرمانده قرارگاه منطقه ای نجف اشرف عصر امروز در نشست خبری رزمایش امام علی (ع) که در محل سالن اجتماعات قرارگاه نجف برگزار شد، اظهار داشت: این رزمایش در راستای ارتقاء آمادگی رزم برخی یگان های تحت کنترل نیروی زمینی سپاه و قرارگاه نجف اشرف خواهد بود.

وی افزود: این رزمایش از ۵ تا ۸ بهمن ماه در مناطق عمومی غرب کشور توسط برخی از یگانهای تحت کنترل قرارگاه و نیروی زمینی سپاه عملیاتی خواهد شد.

سردار عظیمی تصریح کرد: در این رزمایش مولفه های مختلف آمادگی رزم یگانها تحت نظارت ستاد کل نیروهای مسلح، نیروی زمینی و ستاد کل سپاه ارزیابی خواهد شد.

فرمانده قرارگاه منطقه ای نجف اشرف ادامه داد: استفاده از نیروهای بسیجی و رزمندگان بسیجی از استان کرمانشاه و نیروهای بومی منطقه با همکاری و هماهنگی مردم از شاخصه های این رزمایش است.

این فرمانده ارشد نظامی ادامه داد: در برخی از مناطق سردسیر رزمایش به دلیل بارندگی ها شرایط نا مساعدی بود و برای آمادگی منطقه دچار مشکلاتی بودیم که البته با تلاش برادرانمان شرایط آماده شد و امیدواریم این رزمایش با کیفیت مناسب انجام شود.

سردار عظیمی خاطر نشان کرد: سنجش آمادگی و توانایی رزم از اهداف این نوع رزمایش هاست که قطعا از مهمترین اقدامات بازدارنده است که امیدواریم با کیفیت مطلوب پیش برود.

وی افزود: هدف و پیام رزمایش امام علی (ع) بازدارندگی و توان دفاعی رزمندگان است اما شاخصه مورد تاکید ما تکیه بر تجهیزات نظامی نیست. گرچه داشته های تجهیزاتی ما قطعا روبه پیشرفت است اما هدف و اولویت ما تقویت روحیه ایمان و اتکا به معنویت نیروهای بسیجی است.

هماهنگی ارتش و سپاه در اوج است

فرمانده قرارگاه منطقه ای نجف اشرف با اشاره به هماهنگی نیروهای مسلح در غرب کشور گفت: امروز در استان کرمانشاه و غرب کشور هماهنگی همه نیروهای مسلح در اوج است.

وی خاطر نشان کرد: اگر شرایط جوی اجازه بدهد از توان هوانیروز سپاه هم در این رزمایش استفاده خواهیم کرد.

سردار عظیمی همچنین از حضور نیروهای بسیجی در برنامه های مختلف قدردانی کرد و گفت: خواهران و برادران بسیجی ما در این رزمایش حضور دارند که قطعا در تقویت روحیه و آمادگی آنها اثر گذار است.

هیچ کشوری از موضع ضعف موفق به حفظ عزت نشده است

سردار عظیمی با اشاره به توجه ویژه بسیج و سپاه به فضای فرهنگی و معنوی نیروهای مسلح افزود: بدون تردید جنگ فرهنگی و مواجه با تهدیدات این حوزه با تقویت روحیه ایمان و معنویات میسر خواهد شد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: قطعا هیچ کشوری در موضع ضعف نمی تواند عزت خود را حفظ کند و روحیه عزت طلبی با تکیه بر تقویت معنویات میسر است.