يك جانباز 70 درصد: صدام بيشتر از همه سخنان امام خميني را گوش مي داد !

وي عقيده دارد: آن وجهي كه مربوط به جانبازان بوده تا حدود زيادي محقق شده و با وجود مشكلات و كاستي هاي فراوان هنوز از انقلاب ونظام برنگشته و به آرمانهاي بلند آن پير جماران هنوز وفادارند.

محمد زاده گفت : وجه ديگر كه به مسئولين حكومتي برمي گردد متاسفانه كاستي هاي فراواني ديده مي شود . متاسفانه مسئولين مربوطه يا جبهه نرفته بودند و اگر هم رفته بودند نتوانستند معنويات جبهه را درك كنند ، به همين علت هر تمهيدي در دوران مسئوليت خود براي جانبازان ديدند فقط و فقط مادي بود كه البته در همين مسائل مادي هم نتوانستند درست عمل كنند و بنيادها و سازمانهاي ذيربط در اين زمينه به محل كاسبي تبديل شده است .

اين جانباز 70 درصد اظهار داشت: مسائل مادي را آنقدر چماق كردند و بر سر اين بچه ها كه هشت سال از مال و ناموس آنها دفاع كرده بودند كوبيدند تا جائي كه ديد جامعه نسبت به آنها عوض شد و امروز اگر يك ايثارگر خودش در دانشگاه قبول شود با او به يك ديد منفي و كسي كه از سهميه استفاده كرده نگاه مي كنند كه اين علتي جز تساهل و ساده انگاري برخي از به اصطلاح مسئولين ندارد.

يادمان نرفته كه زمان جنگ صدام با حضور در يكي از بيمارستانهاي عراق پزشكي را كه در مورد يك جانباز عراقي اهمال كاري كرده بود از طبقه دهم به پايين پرتاب كرد آن وقت در ايران اسلامي ما جانبازي كه سالها براي براي اين خاك جنگيده بايد خود كشي كند .

به عقيده وي چه عيبي دارد كه برخي از اين مسئولين را كه مسبب چنين وضعيتي هستند را به پاي ميز محاكمه كشانند ؟

مسعود محمد زاده در ادامه خاطرنشان ساخت : گمشده ، كسي است كه روي تخت بيمارستان ساسان افتاده ، ذره ذره آب مي شود و بي سرو صدا جان مي دهد.

اين جانباز 70 درصد مي گويد: يكي از همين جانبازان مظلوم چندي پيش به علت عدم رسيدگي مسئولين بيمارستان به مشكلش از طبقه دهم اين بيمارستان خودش را به پايين پرتاب كرد و فوت كرد آن وقت مسئولين بيمارستان علت حركت اين جانباز را مشكلات رواني ذكر مي كنند . والله صدام به برخي از اين مسئولين شرف دارد ، صدام هرچه كه بود براي جانبازان جنگي عراق ارزش قائل بود يادمان نرفته كه زمان جنگ صدام با حضور در يكي از بيمارستانهاي عراق پزشكي را كه در مورد يك جانباز عراقي اهمال كاري كرده بود از طبقه دهم به پايين پرتاب كرد آن وقت در ايران اسلامي ما جانبازي كه سالها براي براي اين خاك جنگيده بايد خود كشي كند .اينكه مي گويند صدام بيشتر از همه سخنان امام خميني را گوش مي داد كاملا در ست است .

وي متذكر شد : پسر آقاي فروزنده رييس بنياد جانبازان در بيمارستان ساسان بستري بود اين آقا هرروز به بيمارستان مي رفت به عيادت از پسرش ، اما دريغ از يك توجه كوچك به جانبازان شيميايي كه در اين بيمارستان بستري هستند و متاسفانه ايثارگران و جانبازان به نردبان ترقي برخي از افراد جاه طلب تبديل شده اند .

محمد زاده با اشاره به اينكه متاسفانه با كل وصاياي امام (ره) همين طور برخورد شده است گفت: اگر قرار باشد وصاياي امام عملي شود آن وقت راه دزدي و چپاول و وطن فروشي عده اي بسته خواهد شد و به همين علت است كه اين وصيت نيز دچار روزمرگي شده ، چرا كه اگر كار به دست ايثارگران و پيش كسوتان جهاد و شهادت سپرده مي شد ، شمشير عدالت بيرون مي آمد و به حساب خيلي از اين آقايان رسيدگي مي شد.

اين جانباز هفتاد درصد كه در شلمچه به درجه عظيم جانبازي نائل آمده در پايان گفت : باز هم متذكر مي شوم كه جانبازان و ايثارگران و بچه هايي كه به نوعي معنويت جبهه را درك كرده اند هرگز پشت سر انقلاب و مقام عظماي ولايت حضرت آيت الله خامنه اي را خالي نخواهند كرد هرچند كه به برخي مسئولين به خاطر عملكردهايشان انتقادات فراوان دارند.