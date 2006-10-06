  1. سیاست
  2. سایر
۱۴ مهر ۱۳۸۵، ۱۱:۵۹

عضو شوراي مركزي حزب مؤتلفه در گفتگو با مهر:

مافياي ثروت و قدرت با شفاف سازي تبليغات انتخاباتي محدود مي شود

مافياي ثروت و قدرت با شفاف سازي تبليغات انتخاباتي محدود مي شود

سياست هاي اجرايي، اقتصادي و سياسي حاكم بر كشور در طول دو دهه اخير، بستري را براي ايجاد مافياي قدرت به وجود آورده تا از رانت هاي اقتصادي براي تامين منابع مالي حركت هاي سياسي خود استفاده نمايند.

حميدرضا ترقي در گفتگو با خبرنگار "مهر" در بيرجند  گفت: در هر قدرت سياسي ايران يك توانمندي اقتصادي شكل گرفته كه اين معلول تصميمات اقتصادي در كشور چه در خصوص بازار آزاد و چه اقتصاد منهاي عدالت و چه توسعه سياسي و اقتصادي نهفته بوده و امروزه آنها هستند كه نقش تعيين كننده اي را ايفا مي كنند.

 
عضو شوراي مركزي حزب مؤتلفه  تاثيرات مافياي قدرت و ثروت را در انتخابات بسيار قابل ملاحظه عنوان كرد و با بيان اينكه امكان مسموم شدن افكار مردم در اثر تبليغات درهر زماني وجود دارد ، تصريح كرد : هنوز تبليغات مبتني بر پشتوانه مالي قوي و خرج كردن هاي تشكيلاتي مي تواند عده زيادي از مردم را به سمت گروه هاي منحرف سياسي سوق دهد.

 

وي وضيت كنوني جامعه را در يك بلوغ سياسي عنوان كرد و افزود: براي ثبات مردم در تصميماتشان بايد نظام، دولت و مجلس تغييراتي را در شيوه تبليغاتي ايجاد كنند چرا كه تبليغات و ظاهرسازي هاي مسموم تاثيرات زيادي درجامعه خواهد داشت .

 

ترقي با اشاره به پيگيري هاي اخير مجلس در رابطه با تامين منابع مالي انتخابات رياست جمهوري گفت: اگرچه اين اقدام با مخالفت شديد از طرف بعضي گروه ها رو به رو شد و مانع از انجام اين كار شدند، اما بايد در ساير انتخابات رفع اين مشكل مورد توجه قرار گيرد.

 

عضو شوراي مركزي حزب مؤتلفه خاطرنشان كرد: شفاف سازي در تبليغات انتخابات نقش مافياي قدرت و ثروت را در اداره سياسي كشور به حداقل مي رساند .

 

ترقي در پايان در خصوص تلاش هاي دولت نهم براي رفع اين معضل نيز اظهار داشت : دولت جديد تلاش مي كند كه با اين شيوه تبليغاتي از طرف گروه هاي سياسي برخورد كند ولي متاسفانه قدرت و مقاومت اين گروه ها به اندازه اي است كه نبايد توقع داشت دولت ظرف مدت كمي بتواند با اين مسئله برخورد كند.

کد مطلب 388662

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها