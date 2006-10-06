مافياي ثروت و قدرت با شفاف سازي تبليغات انتخاباتي محدود مي شود

حميدرضا ترقي در گفتگو با خبرنگار "مهر" در بيرجند گفت: در هر قدرت سياسي ايران يك توانمندي اقتصادي شكل گرفته كه اين معلول تصميمات اقتصادي در كشور چه در خصوص بازار آزاد و چه اقتصاد منهاي عدالت و چه توسعه سياسي و اقتصادي نهفته بوده و امروزه آنها هستند كه نقش تعيين كننده اي را ايفا مي كنند.

عضو شوراي مركزي حزب مؤتلفه تاثيرات مافياي قدرت و ثروت را در انتخابات بسيار قابل ملاحظه عنوان كرد و

با بيان اينكه امكان مسموم شدن افكار مردم در اثر تبليغات درهر زماني وجود دارد ، تصريح كرد : هنوز تبليغات مبتني بر پشتوانه مالي قوي و خرج كردن هاي تشكيلاتي مي تواند عده زيادي از مردم را به سمت گروه هاي منحرف سياسي سوق دهد.

وي وضيت كنوني جامعه را در يك بلوغ سياسي عنوان كرد و افزود: براي ثبات مردم در تصميماتشان بايد نظام، دولت و مجلس تغييراتي را در شيوه تبليغاتي ايجاد كنند چرا كه تبليغات و ظاهرسازي هاي مسموم تاثيرات زيادي درجامعه خواهد داشت .

ترقي با اشاره به پيگيري هاي اخير مجلس در رابطه با تامين منابع مالي انتخابات رياست جمهوري گفت: اگرچه اين اقدام با مخالفت شديد از طرف بعضي گروه ها رو به رو شد و مانع از انجام اين كار شدند، اما بايد در ساير انتخابات رفع اين مشكل مورد توجه قرار گيرد.

عضو شوراي مركزي حزب مؤتلفه خاطرنشان كرد: شفاف سازي در تبليغات انتخابات نقش مافياي قدرت و ثروت را در اداره سياسي كشور به حداقل مي رساند .

ترقي در پايان در خصوص تلاش هاي دولت نهم براي رفع اين معضل نيز اظهار داشت : دولت جديد تلاش مي كند كه با اين شيوه تبليغاتي از طرف گروه هاي سياسي برخورد كند ولي متاسفانه قدرت و مقاومت اين گروه ها به اندازه اي است كه نبايد توقع داشت دولت ظرف مدت كمي بتواند با اين مسئله برخورد كند.