آموزش ۱۰۰۰ نفر از فعالان حوزه فرش اردبیل/۱۳ آموزشگاه مشارکت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق رسولی عصر سهشنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: نیازسنجی آموزشی فرش اردبیل در حوزههای مختلف از جمله تشکلها، اتحادیههای صنفی و کمیتههای فرش انجام شده است.
وی افزود: در طول سالهای گذشته آموزش در بخش تولید فرش به شکل گسترده انجام شده اما در بخشهای مدیریت بازار، مدیریت فروش و برند سازی با خلأ مواجه هستیم.
به گفته عامل توسعه خوشه فرش استان آموزش ۸۵۰ تا هزار نفر تا خردادماه سال آینده برنامه ریزی شده است تا بخشی از خلأهای آموزشی موجود رفع شود.
رسولی آموزشها را در دو دسته اشتغال و ارتقا مهارت دانست و گفت: گروه اول تربیت بافنده و گروه دوم ارتقا مهارت در حوزههای مختلف را دنبال خواهند کرد.
وی همچنین به تعامل با اداره کل فنی و حرفهای استان اشاره کرد و افزود: در نظر داریم آموزشها در ۱۳ آموزشگاه فنی و حرفهای که در حوزه فرش فعالیت آموزشی دارند، برگزار شود.
عامل توسعه خوشه فرش استان متذکر شد: برای ارزیابی اثربخشی آموزشها نیز کمیته ارزیابی متشکل از تشکلهای فرش، اداره فرش و سازمانهای ذینفع تشکیل خواهد شد.
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