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۵ بهمن ۱۳۹۵، ۱۹:۳۷

مدیرکل آموزش وپرورش چهارمحال وبختیاری:

۴۳ هزار دانش آموز چهارمحالی درآزمون پایش وسنجش تحصیلی شرکت کردند

۴۳ هزار دانش آموز چهارمحالی درآزمون پایش وسنجش تحصیلی شرکت کردند

شهرکرد- مدیرکل آموزش وپرورش استان چهارمحال وبختیاری از برگزاری آزمون پایش وسنجش تحصیلی با حضور بیش از ۴۳ هزار دانش آموز دوره دوم ابتدایی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان چهار محال وبختیاری، بهروز امیدی اظهارکرد: این برنامه باهمکاری و همراهی کارشناسان مناطق۱۷ گانه استان، مدیران مدارس وآموزگاران دوره دوم ابتدایی در بیش از۹۰۰ مدرسه در سراسر استان برگزار شد.

مدیرکل آموزش وپرورش استان چهارمحال وبختیاری با اشاره به این که این آزمون با استقبال قابل توجهی از دانش آموزان روبروشده است، افزود: ارتقای صلاحیت علمی و مهارتی دانش آموزان و تثبیت آموخته های درسی از اهداف برگزاری این آزمون است.

کد مطلب 3886633

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