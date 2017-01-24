استفاده از تسهیلات بانکی برای شهرداری ها نقطه قوت است

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر امانی با اشاره به اظهارات برخی از مسئولان در خصوص بدهی بانکی شهرداری تهران، گفت: شهرداری تهران از طریق استفاده از تسهیلات بانکی موفق شده پروژه های بزرگی را با هزینه های کمتر و در زمانی کوتاه تر به بهره برداری برساند.

معاون شهردار تهران ادامه دارد: نظام بانکی کشور با اعتماد به توان بازپرداخت وام ها توسط شهرداری تهران ناشی از عملکرد مناسب این سازمان در بازپرداخت دیون در گذشته، تسهیلات مناسبی را در اختیار شهرداری تهران قرار داده است.

وی افزود: طبیعی است که این تسهیلات دراز مدت بوده و با نرخ سود قانونی به بانکها به شکل نقدی و غیر نقدی بازپرداخت می شود.

معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران گفت: به عنوان مثال در سال ۱۳۹۵ شهرداری تهران موفق به اخذ تسهیلات ۱۸۰۰ میلیارد تومانی از سیستم بانکی کشور شده است و در همین سال، ۲۵۵۰ میلیارد تومان از بدهی های خود به بانکها را بازپرداخت کرده است که این نشان دهنده آن است که تراز مالی شهرداری تهران در زمینه تسهیلات مثبت است.

معاون شهردار تهران گفت: ما از دو بانک دولتی جهت تأمین اعتبارات مورد نیاز مترو، تسهیلات دریافت نمودیم که با یکی از این بانکها در زمینه، بازپرداخت تسهیلات توافق کرده و ضمن استمحال بدهی خود در حال بازپرداخت آن هستیم.

وی ادامه داد: دیگر بانک دولتی نیز که به آن بدهی غیر جاری داریم به دلیل تغییر مدیر عامل بانک توافق بعمل آمده در جهت تهاتر بدهی به عقب افتاده که امیدواریم با مدیر عامل جدید به توافق برسیم.

معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران در پایان گفت: عمده بدهی ناشی از اخذ تسهیلات بانکی شهرداری تهران به بانک شهر می باشد که یک بانک خصوصی است و عمده سرمایه آن نیز متعلق به شهرداری های کشور از جمله شهرداری تهران است که بدهی شهرداری تهران به بانک شهر نیز در حال بازپرداخت بوده و توافقات لازم به بعمل آمده است.