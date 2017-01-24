۲۶۶۵پروانه کسب در چهارمحال و بختیاری صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری، حسن شمسی پورگفت: هرگونه کسب و کار بدون پروانه کسب ممنوع است و از این تعداد پروانه صادره و تمدید مجدد ۵۰۰ مورد صنف تولیدی، یک هزار و ۴۷۲ مورد توزیعی و ۶۹۳ مورد خدماتی است.

به گفته وی ۱۰ درصد واحدهای صنفی استان حدود ۲۷۲ واحد به صندوق مکانیزه فروش و ۸۱۷ واحد به ترازوی دیجیتال مجهز هستند.

شمسی پور ادامه داد: تجهیز اصناف به صندوق مکانیزه فروش از بهمن ماه سال ۹۴ با هدف محاسبه عادلانه و شفاف مالیات، مطابق برنامه پنجم توسعه و قانون نظام جامع مالیاتی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور الزامی شده است.