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۵ بهمن ۱۳۹۵، ۱۹:۴۰

معاون بازرگانی صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری:

۲۶۶۵پروانه کسب در چهارمحال و بختیاری صادر شد

۲۶۶۵پروانه کسب در چهارمحال و بختیاری صادر شد

شهرکرد- معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: در سال جاری دوهزار و ۶۶۵ پروانه کسب برای اصناف استان صادر یا تمدید شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری، حسن شمسی پورگفت: هرگونه کسب و کار بدون پروانه کسب ممنوع است و از این تعداد پروانه صادره و تمدید مجدد ۵۰۰ مورد صنف تولیدی، یک هزار و ۴۷۲ مورد توزیعی و ۶۹۳ مورد خدماتی است.

به گفته وی ۱۰ درصد واحدهای صنفی استان حدود ۲۷۲ واحد به صندوق مکانیزه فروش و ۸۱۷ واحد به ترازوی دیجیتال مجهز هستند.

شمسی پور ادامه داد: تجهیز اصناف به صندوق مکانیزه فروش از بهمن ماه سال ۹۴ با هدف محاسبه عادلانه و شفاف مالیات، مطابق برنامه پنجم توسعه و قانون نظام جامع مالیاتی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور الزامی شده است.

کد مطلب 3886650

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