بارش برف در اردبیل ۶۴ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علی دولتی مهر عصر سه‌شنبه در حاشیه بررسی نقشه‌های هواشناسی اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: میانگین بارش استان در دی‌ماه سال جاری ۶.۶ میلی‌متر بوده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته و دوره آماری ۶۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

وی افزود: بیشترین بارش ثبت‌شده در این مدت متعلق به ایستگاه کوثر با ۲۸ میلی‌متر و کمترین متعلق به ایستگاه پارس‌آباد با چهاردهم میلی‌متر است.

مدیرکل هواشناسی استان بیشترین کاهش بارش را مربوط به شمال و مرکز استان و در حدود ۸۰ تا ۹۵ درصد عنوان کرد و گفت: کمترین کاهش بارش در خلخال به ثبت رسیده و تنها ایستگاه کوثر نسبت به سال گذشته و دوره آماری افزایش بارش را نشان می‌دهد.

دولتی مهر بیشترین روزهای یخبندان در دی‌ماه سال جاری را مربوط به ایستگاه‌های خلخال، فرودگاه و کوثر با ۲۹ روز و کمترین را مربوط به ایستگاه گرمی با ۱۹ روز عنوان کرد.

وی میانگین دمای استان در دی‌ماه سال جاری را پنج‌دهم درجه عنوان و اضافه کرد: در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته سه درجه کاهش دما به ثبت رسیده است.

مدیرکل هواشناسی استان با اشاره به اینکه نسبت به دوره آماری تغییرات دمایی نداریم، متذکر شد: در دی‌ماه سال جاری بیله سوار با میانگین دمای ۴.۸ درجه گرم‌ترین و کوثر با منفی ۶.۲ درجه سردترین مناطق استان به ثبت رسیده‌اند.