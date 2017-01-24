۵ بهمن ۱۳۹۵، ۲۰:۰۶

مدیرکل هواشناسی اردبیل در گفتگو با مهر؛

بارش برف در اردبیل ۶۴ درصد کاهش یافت

اردبیل – مدیرکل هواشناسی استان اردبیل از کاهش ۶۴ درصدی بارش برف طی دی‌ماه امسال به نسبت دی‌ماه سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی دولتی مهر عصر سه‌شنبه در حاشیه بررسی نقشه‌های هواشناسی اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: میانگین بارش استان در دی‌ماه سال جاری ۶.۶ میلی‌متر بوده و نسبت به  مدت مشابه سال گذشته و دوره آماری ۶۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

وی افزود: بیشترین بارش ثبت‌شده در این مدت متعلق به ایستگاه کوثر با ۲۸ میلی‌متر و کمترین متعلق به ایستگاه پارس‌آباد با چهاردهم میلی‌متر است.

مدیرکل هواشناسی استان بیشترین کاهش بارش را مربوط به شمال و مرکز استان و در حدود ۸۰ تا ۹۵ درصد عنوان کرد و گفت: کمترین کاهش بارش در خلخال به ثبت رسیده و تنها ایستگاه کوثر نسبت به سال گذشته و دوره آماری افزایش بارش را نشان می‌دهد.

دولتی مهر بیشترین روزهای یخبندان در دی‌ماه سال جاری را مربوط به ایستگاه‌های خلخال، فرودگاه و کوثر با ۲۹ روز و کمترین را مربوط به ایستگاه گرمی با ۱۹ روز عنوان کرد.

وی میانگین دمای استان در دی‌ماه سال جاری را پنج‌دهم درجه عنوان و اضافه کرد: در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته سه درجه کاهش دما به ثبت رسیده است.

مدیرکل هواشناسی استان با اشاره به اینکه نسبت به دوره آماری تغییرات دمایی نداریم، متذکر شد: در دی‌ماه سال جاری بیله سوار با میانگین دمای ۴.۸ درجه گرم‌ترین و کوثر با منفی ۶.۲ درجه سردترین مناطق استان به ثبت رسیده‌اند.

محمد میرزایی ناطق

