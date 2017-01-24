«مرکل» وزیر اقتصاد آلمان را برکنار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان روز سه شنبه وزیر اقتصاد این کشور را برکنار و «بریگیت زیپرایس»، معاون «زیگمار گابریل» و رهبر حزب سوسیال دمکرات آلمان را به جای وی به عنوان وزیر جدید اقتصاد این کشور منصوب کرد.

این درحالیست که سخنگوی وزارت اقتصاد آلمان از تایید این مطلب که «زیپرایس» جایگزین قطعی «گابریل» است خودداری کرد.

گفتنی است «گابریل» در نظر دارد به ریاست حزب سوسیال دمکرات آلمان بازگشته و مقدمات را برای ورود «مارتین شولز»، نماینده سابق آلمان در اتحادیه اروپا به رقابت با «مرکل» در انتخابات ماه سپتامبر آماده کند.

رسانه های آلمانی معتقدند «گابریل» در نظر دارد به پست وزارت خارجه آلمان برسد.