الجبیر: تا الان یک روز هم با ایران دشمنی نکردیم!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، «عادل الجبیر» وزیر خارجه سعودی با «ژان مارک آیرو» وزیر خارجه فرانسه در ریاض دیدار و گفتگو کرد.

در همین راستا، «عادل الجبیر» در سخنانی تاکید کرد: راهکار حل بحران سوریه، اتکا بر قطعنامه های شورای امنیت و بیانیه ژنو است. مذاکرات در شهر آستانه قزاقستان نیز با هدف دستیابی به مکانیسمی برای آتش بس برگزار شد تا بدین صورت زمینه برای بازگشت به ژنو فراهم شود.

این در حالی است که سعودی ها بارها در روند مذاکرات صلح سوریه کارشکنی های زیادی کرده اند و هیأت عالی معارضان وابسته به ریاض، چندین بار مذاکرات را ترک و یا اینکه با نتایج آن مخالفت کرده است.

وی در ادامه سخنان خود درباره دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا نیز گفت: اخیرا با دولت ترامپ ارتباطاتی داشته ایم و ما به این موضوع خوشبین هستیم. از بازگشت آمریکا به منطقه و ایفای نقش بیشتر استقبال می کنیم. روابط طرفین در همه زمینه ها طولانی و مستحکم بوده است و ما به تصمیم مردم آمریکا احترام می گذاریم. همچنین در صدد همکاری با دولت ترامپ هستیم. ما نسبت به توان همکارانمان در دولت آمریکا برای مقابله با بحران ها اطمینان داریم.

این در حالی است که ترامپ در دوران تبلیغات انتخاباتی خود درباره رابطه آمریکا با عربستان سعودی ابراز نگرانی کرد و این کشور را به مشارکت نکردن عادلانه در دفاع آمریکا متهم کرد؛ ترامپ گفته بود: ما از عربستان سعودی حمایت می کنیم، درحال حاضر هیچ کس نمی تواند عربستان را آزار دهد چرا که ما از آن حمایت می کنیم و آنها بهای عادلانه ای به ما پرداخت نمی کنند. ما همه چیز را از دست می دهیم.»

وزیر خارجه سعودی در ادامه اعلام کرد که این رژیم از حکومت بحرین و آل خلیفه حمایت کرده و گفت این کار بر سعودی ها واجب است.

در همین راستا مقامات آل خلیفه در روزهای اخیر سه جوان بحرینی را به اتهامات واهی و اثبات نشده با جوخه آتش اعدام کردند و سال ها است که انقلاب مسالمت آمیز مردم بحرین را سرکوب می کنند.

وی همچنین مدعی شد که مداخله سعودی ها در یمن به درخواست دولت قانونی یمن بوده و بر همین اساس این مداخله قانونی است.

این در حالی است که حملات سعودی ها به مردم مظلوم و بی دفاع یمن منجر به شهادت و زخمی شدن هزاران نفر از مردم این کشور شده است.

عادل الجبیر در ادامه به بیان مواضعی خصمانه علیه ایران پرداخت و با چشم پوشی بر نقش خود در به آتش کشیدن منطقه و جنگ نیابتی علیه ایران مدعی شد: مشکل ما با ایران از ابتدای انقلاب (اسلامی) ایران شروع و پس از اینکه تهران سیاست حمایت از تروریسم را در پیش گرفت(!)، تشدید شد. ایران سپس در سوریه و عراق مرتکب جنایات جنگی(!) شد و حزب الله را در لبنان تاسیس کرد. پس از آن نیز تهران با سازمان های بین المللی به مخالفت برخاست و به شبه نظامیان حوثی در یمن کمک تسلیحاتی کرد!

سعودی ها در حالی این ادعا را مطرح و سیاه نمایی می کنند که خود با حمایت از تروریسم از جمله داعش و جبهه النصره، سوریه و عراق را ویران کرده اند.

وزیر خارجه سعودی در ادامه در سخنانی مضحک ادعا کرد: عربستان تاکنون یک روز هم نشده که اقدامی خصمانه علیه ایران انجام دهد!

این در حالی است که پیشتر «حسین امیرعبداللهیان» مشاور رئیس مجلس در امور بین‌الملل و مسئول سابق بخش عربی-آفریقایی وزارت خارجه با اشاره به موضع‌گیری‌های خصمانه مقامات عربستان علیه ایران گفت: عربستان سعودی در طی سال‌های اخیر اقداماتی را علیه امنیت ملی ایران انجام داده ولی در ماه‌های اخیر این اقدامات تشدید شده است.

از سوی دیگر نیز «ژان مارک آیرو» وزیر خارجه فرانسه نیز گفت: فرانسه و سعودی ها نبردی را علیه تروریسم و افکار افراط گرا مدیریت می کنند! سعودی ها از طریق ائتلاف های اسلامی و بین المللی موضع محکمی را علیه تروریسم در پیش گرفته اند!

وی در ادامه درباره عراق نیز افزود: راهکارهای سیاسی جامع، برای نابودی کامل داعش در عراق ضروری است.

وزیر خارجه فرانسه به موضوع سازش میان صهیونیست ها و فلسطین پرداخت و گفت: تا کشور فلسطین در مرزهای سال 1967 برپا نشود، راهکار مسالمت آمیز معنا ندارد.

این در حالی است که گروه های مقاومت بارها بر گزینه مقاومت و مخالفت با سازش با صهیونیست ها تاکید کرده اند.

وی درباره بحران سوریه نیز بیان داشت: راهکار بحران سوریه، انتقال سیاسی بر اساس بیانیه ژنو و قطعنامه های بین المللی است. درخواست می کنیم که مذاکرات ژنو با محوریت سوریه در سریع ترین زمان ممکن با نظارت جهانی ازسر گرفته شود.

آیرو همچنین گفت: آماده همکاری با سعودی ها در تمام زمینه های سیاسی و اقتصادی هستیم. منتظر خواهیم ماند تا سیاست دولت ترامپ را در مسأله تروریسم و مسائل منطقه مشاهده کنیم.