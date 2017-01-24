تیم های ورزشی استان به دنبال معرفی تبریز۲۰۱۸ باشند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق نجفی عصر سه شنبه در حاشیه مراسم رونمایی از سامانه تبریز ۲۰۱۸ اظهار کرد: شهرداری تبریز در حوزه ورزش برای تیمهای مختلف ۳۰۰ میلیارد ریال هزینه کرده است که اعتقاد دارم در این زمینه فقط نباید شهرداری به تنهایی هزینه کند.

وی ادامه داد: برای پیشرفت شهر تبریز همه باید دست به دست هم دهیم تا در همه حوزه ها از جمله فرهنگ، توسعه شهری، ورزش، زیبا سازی و ... پیشرو باشیم و با کار عاشقانه با سرعت کارها را پیش ببریم.

شهرار تبریز عنوان کرد: سال ۹۶ بر اساس برنامه ریزی در حوزه های فرهنگی و بافت فرسوده و حاشیه نشینی قوی ترین حرکت ها را خواهیم داشت تا برای توریسم حرفی برای گفتن داشته باشیم.

وی در ادامه با اشاره به تیمداری ورزشی توسط شهرداری تبریز اظهار کرد: ما هرکجا احساس کنیم که می توانیم به نشاط مردم کمک می کنیم، به قضیه ورود پیدا می کنیم و حتما هم این کار انجام می دهیم.

نجفی در ارتباط با وضعیت تیم ماشین سازی تبریز که زیر چتر حمایتی شهرداری تبریز است، تاکید کرد: ماشین سازی تبریز در سال ۱۹۶۹ تاسیس شده و یکی از قدیمی ترین تیمهای فوتبال ایران است و ما وظیفه داشتیم تا از این تیم حمایت کنیم.

وی ادامه داد: ما تا به اینجای کار نیز از قدیمی ترین تیم فوتبال شمالغرب کشور حمایت کرده ایم اما اعتقاد دارم که باید در این خصوص مناسب هزینه کنیم.

شهردار تبریز عنوان کرد: موضوع تیم فوتبال ماشین سازی تبریز بخشی از خواسته های مردم تبریز بود و ما به نوعی این مطالبه مردم را پاسخگو بوده ایم.

شهردار در این خصوص اضافه کرد: این طیف از مردم شهر تبریز با احیای تیم ماشین سازی می خواستند هویت گذشته شان را بازیابند و ما در واقع غرور تعدادی از مردم شهر را نسبت به ورزش و فرهنگشان نسبت به تیم ماشین سازی به آنها بازگرداندیم.

وی با بیان اینکه سه تیم لیگ برتری برای شهر تبریز افتخار است، یادآور شد:

اگر حالا ماشین سازی در لیگ برتر نتیجه نمیگیرد، من فنی نیستم و نمیخواهم اظهار نظر فنی کنم اما همانطور که خودم تلاش میکنم تا مردم از من راضی باشند، قطعا می دانم که مربیان و مدیران باشگاه ماشین سازی تلاش می کنند که وضعیت این تیم بهتر شود.

نجفی گفت: نتایج فعلی ماشین سازی به گونه ای نیست که مثلا دنیا براب این تیم و هوادارانش به آخر رسیده باشد، اگر این بار موفقیت حاصل نشد دفعه بعدی این توفیق حاصل می شود.

وی ادامه داد: مثلا در والیبال شهرداری من وقتی دیدم که این تیم در چند بازی نتیجه نمیگیرد مشکل مالی اش را برطرف کردیم و حالا اگر ماشین سازی هم مشکل مالی داشته باشد، آن را حل می کنیم.

شهردار کلانشهر تبریز در ادامه با تاکید بر اینکه مسائل آسیب رسان به تیم ماشین سازی باید از این تیم دور شود، گفت: اکنون وضعیت تیمهای بسکتبال، والیبال و دوچرخه سواری خوب است و باید وضعیت ماشین سازی نیز بهتر شود.

وی افزود: ماشین سازی ۲۰ هزار هوادار دارد و اگر هر نفر با خودش چهار نفر هم بیاورد این تیم ۸۰ هزار هوادار خواهد داشت اما همین ۲۰ هزار هوادار باید خودش را در میادین نشان دهند. هنر هواداری این است که یک هوادار در این شرایط نامناسب نتیجه گیری، تیم را تشویق کند و به کادرفنی و بازیکنان انگیزه بدهد.

نجفی در پایان با تاکید بر معرفی هر چه بیشتر تبریز ۲۰۱۸ اظهار داشت: من غیر از ماشین سازی از مسئولان تیمهای تراکتورسازی و گسترش فولاد و شخص آقای قلعه نویی و کمالوند خواسته ام که آنها نیز در راستای معرفی تبریز ۲۰۱۸ قدم بردارند.

وی در خصوص کمک شهرداری به تبم فوتبال تراکتورسازی تبریز گفت: ما علیرغم مشکلاتی که وجود دارد، به تیم تراکتورسازی هم کمک می کنیم چراکه تراکتورسازی تیمی با انگیزه در کشور است که طرفداران زیادی دارد و پتانسبیل خوبی برای شهر تبریز است.