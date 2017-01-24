به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری بعد از ظهر سه‌شنبه در نشست هم‌اندیشی عسلویه اظهار داشت: عسلویه از نقاط بسیار مهم استان بوشهر و کشور است و تلاش‌های بسیار زیادی به منظور توسعه این شهرستان صورت گرفته است.

وی با تقدیر از تلاش‌های فرماندار عسلویه برای اجرای طرح‌ها و توسعه این شهرستان بیان کرد: طی سه سال گذشته شاهد افزایش سه برابری اعتبارات در شهرستان عسلویه بوده‌ایم.

استاندار بوشهر با اشاره به اینکه روند توسعه شهرستان عسلویه سرعت گرفته است، خاطرنشان کرد: شاهد رشد هفت برابری اعتبارات عوارض آلایندگی شهر عسلویه هستیم که در سال گذشته به ۱۵ میلیارد تومان رسید.

وی با اشاره بهبود وضعیت اعتبارات عوارض آلایندگی سال آینده، ادامه داد: ۴۶۰ میلیارد تومان اعتبارات عوارض آلایندگی و ارزش افزوده در سال گذشته به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پرداخت شد.

سالاری با اشاره به تخصیص ۶۵ میلیارد تومان به زیرساخت‌های عمران شهری عسلویه طی سه سال اخیر، اضافه کرد: اعتبارات زمینه ساز توسعه و تسریع در اجرای زیرساخت‌ها در عسلویه بوده است.

وی به توسعه بیمارستان عسلویه اشاره کرد و افزود: توسعه طرح‌های آبرسانی در شهرستان عسلویه در دستور کار است و تاسیسات آب شیرین‌کن در این شهرستان ایجاد می‌شود.

استاندار بوشهر از توجه به مشکلات بانوان در این شهرستان خبر داد و گفت: اجرای طرح تقویت بنیه علمی دانش‌آموزان و نخبه‌پروری در عسلویه نقش مهمی در تولید نیروی انسانی توانمند دارد.

وی با اشاره به افزایش ۹.۵ درصدی اعتبارات استان بوشهر در سال جاری، اظهار کرد: با اصلاح لایحه بودجه ۹۶، اعتبارات استان بوشهر با افزایش دو برابری روبرو خواهد شد.