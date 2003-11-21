پژو 307 تا دو سال آينده وارد بازار مي شود

مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت: مدل جديد پژو307 در حال حاضر در ايران خودرو در حال طراحي است و پس از طراحي ساخت آن آغاز خواهد شد.

منوچهر منطقي افزود: طراحي پژو206 صندوق دار نيز كه از چندي پيش آغاز شده است ، همچنان ادامه دارد و بزودي پايان مي يابد.

وي در باره قيمت پژو 206 صندوق دار تصريح كرد: قيمت در نظر گرفته شده براي اين خودرو هشتاد ميليون ريال است اما قيمت نهايي آن در پايان كار طراحي مشخص خواهد شد.

وي همچنين در مورد كاهش قيمت خوردي پژو405 به هشتاد ميليون ريال گفت: اين كاهش ناگهاني و به صورتي كه شايع شده نخواهد بود بلكه بتدريج صورت خواهد گرفت و سال آينده كاملا نمايان خواهد شد.

مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو در پاسخ به سئوالي در باره از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده ساخت اين گروه گفت: ايران خودرو كار مطالعاتي خود را در اين زمينه آغازكرده و بزودي نتايج حاصل از آن اعلام خواهد شد.