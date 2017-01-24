روسیه پیش نویس قانون اساسی جدید سوریه را به معارضان تحویل داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «الکسندر لاورنتیف» رئیس هیأت روسیه در نشست قزاقستان در سخنانی برخی از جزئیات نشست آستانه را تشریح کرد.

وی در همین راستا اظهار داشت: میان روسیه، ایران و ترکیه در مذاکرات آستانه هماهنگی و تفاهم کامل بود. مسکو، تهران و آنکارا تصمیم گرفتند یک کارگروه مشترکی را در آستانه تشکیل دهند. کارشناسان نظامی سه کشور (روسیه، ایران و ترکیه ) درباره نحوه جدا کردن داعش و جبهه النصره از گروه های مسلح به توافق رسیدند. برای مشخص کردن نقشه مواضع جبهه النصره دست به کار شدیم و این مسأله زمان می برد.

وی در ادامه بیان داشت: گروه های نظامی مکانیسم های آتش بس را طبق توافق میان سه کشور نظارت خواهند کرد. کارشناسان روسیه پیش نویس قانون اساسی جدید سوریه را آماده و به معارضان سوریه ارائه دادند و منتظر پاسخ آنها هستیم.

گفتنی است، ساعتی قبل مذاکرات آستانه با توافق درباره ساز و کار سه جانبه درباره اجرا و نظارت بر آتش بس در سوریه به پایان رسید. ضرورت تثبیت آتش بس در سوریه و توافق درباره ساز و کاری برای نظارت بر اجرای آن و نیز توجه به راهکار مسالمت آمیز برای حل بحران این کشور از مفاد بیانیه پایانی نشست آستانه است.