جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز در مازندران مثبت بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی نبیان شامگاه سه شنبه در حاشیه مراسم افتتاح نمایشگاه" زمین، نبض مازندران" در جمع خبرنگاران، ضمن ابراز رضایت از برپایی نمایشگاه یادشده در آستانه سالروز تأسیس امور اراضی و با اشاره به نقش مهم استان مازندران در تأمین امنیت غذایی کشور، اظهار کرد: اگر مازندران در حوزه اراضی دچار چالش شود به‌تبع آن، کل کشور به دلیل نقشی که این استان در تأمین امنیت غذایی دارد، دچار چالش و مشکل خواهد شد.

وی در ادامه با اعلام اینکه در دولت تدبیر و امید شاهد اتفاقات خوبی در حوزه جلوگیری از تغییر کاربری‌ها بودیم، گفت: با تغییر کاربری هر هکتار از اراضی مازندران، برای تأمین منابع ۸۰ نفر از مردم وابسته به کشورهای دیگر خواهیم شد، بر این اساس زنگ خطر تغییر کاربری با شروع به کار دولت تدبیر و امید، به صدا درآمد.

معاون عمرانی استاندار مازندران، افزود: ساخت‌وساز غیرمجاز در دولت تدبیر و امید رصد شد و دستورات مقام معظم رهبری سرلوحه امور قرار گرفت.

نبیان، اقدامات دولت تدبیر و امید را در استان و در بحث جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز مثبت ارزیابی کرد و ادامه داد: تا قبل از آن عده‌ای به دنبال آن بودند تا از منابع طبیعی و امور اراضی برای ویلا سازی استفاده کنند درحالی‌که این اراضی متعلق به همه مردم است و خوشبختانه در سه سال اخیر پیگیری‌های مستمری در مجموعه عملکردی استان باهمت استاندار محترم، مدیران دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان و نیروهای قضایی استان و شهرستان صورت گرفت.

وی، در ادامه خاطرنشان کرد: این اقدامات همچنان استمرار دارد به‌طوری‌که به‌ندرت شاهد تغییر کاربری غیرمجاز در سطح استان هستیم.

معاون عمرانی استاندار مازندران، اظهار داشت: باهمت مجموعه امور اراضی جهاد کشاورزی استان، ماشین‌هایی در سطح مازندران برای بازدیدهای میدانی همه مناطق در نظر گرفته‌شده است که این اکیپ‌ها در ایام تعطیل هم با هوشیاری و درایت کامل در حوزه پیشگیری از جرم و جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز فعال هستند.

نبیان، در بخش دیگری و در پاسخ به سؤالی درباره چگونگی تأمین زمین برای برخی پروژه‌های عمرانی استان، گفت: بر اساس نیازهایی که در استان داریم برای هر منطقه بانک زمینی وجود دارد مگر آنکه درجایی، الویت بر این باشد که از اراضی ملی استفاده کنیم (همچون محورهای مواصلاتی)، در آنجا هم اقدامات ما به‌گونه‌ای است که کمترین خسارت به اراضی ملی وارد می‌شود، از سویی همه اقدامات بر اساس سند آمایش سرزمینی که سندی بالادستی و چراغ راهی برای ما است، صورت می‌گیرد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: دستگاه‌های و اداراتی همچون، راه و شهرسازی، صنعت و معدن و تجارت و گردشگری و ... برای انجام پروژه‌های خود بایستی پایه کار خود را بر اساس سند آمایش سرزمینی ابلغ شده ف قرار دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه " زمین، نبض مازندران" به مناسبت سالروز تأسیس امور اراضی و باهدف آشنایی مردم مازندران از زیرساخت‌های کشاورزی استان و نقش آن در اقتصاد مقاومتی و امنیت غذایی، معرفی سیاست‌ها، برنامه‌ها و مأموریت‌های امور اراضی، ضرورت سنددار کردن و بهره‌وری یکپارچگی از اراضی از امروز سه‌شنبه پنجم لغایت هفتم بهمن‌ماه در محل سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ساری دایر و در معرض دید عموم مردم و علاقه‌مندان قرارگرفته است.