به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن زرتشتیان تفت و توابع یزد، شرایط روستای چم را برای برگزاری جشن سده زرتشتیان نامناسب دانست و اعلام کرد: جشن سده امسال به دلیل فراهم نبودن شرایط لازم در محل پیر رهگذر چم به صورت متمرکز و استانی برگزار نخواهد شد.

در این اطلاعیه همچنین آمده است که محل برگزاری جشن سده تا چند روز آینده اعلام خواهد شد.

آیین باستانی جشن سده سال‌های پیش در محل جشنگاه سده (پیر رهگذر) چم شهرستان تفت برگزار می‌شد.

این آیین در روز دهم بهمن ماه هر سال که در میان زرتشتیان به نام «روز مهر از ماه نیک اندیشی» شهرت دارد با حضور چند هزار نفر از پیروان این کیش از سراسر کشور در این شهرستان برگزار می‌شد.

در این آیین زرتشتیان به نشانه شکرگزاری نعمت‌های خدادادی دور هم جمع می‌شوند و پس از اجرای برنامه های شاد و متنوع، به دعا و نیایش می‌پردازند که آتش زدن حجم انبوهی از هیزم‌ها نیز از سنت‌های این آیین است.