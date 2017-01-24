نخستین نمایشگاه گروهی تجربه نوشتاری عکس در تبریز گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه آثاری از آسیه عباسیان، الیار یکتن، پولینا جهان بین، پروانه سلیمی، پریناز چلنگری، سیما چوبدارزاده، سجاد ابراهیمی، سعید میلانی، صمد علیزاده، علی یحیویان، فرزین نوبهار، مینا نوعی، محمدرضا سعید، معصومه سعیداللهی، نوشین حسن پور، محمد علمی، وحید دل سعید و وحید عبدی به نمایش درمی آید.

بر اساس این گزارش، در این نمایشگاه تعداد ۱۸ اثر و خوانش آن ها ازهنرجویان عکاسی کارگاه خوانش عکس با تدریس اقای مرتضی کنعانی به نمایش گذاشته شده است

گفتنی است این نمایشگاه از پنجم تا دهم بهمن ماه امسال از ساعت ۱۵ تا ۱۹ در بلوار استاد شهریار ابتدای سربالایی ولیعصر طبقه پایین مجتمع سینمایی ۲۲ بهمن سینما ناجی پذیرای علاقه مندان به این هنر خواهد بود.