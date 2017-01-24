به گزارش خبرنگار مهر، نخستین روز دور برگشت مرحله نهایی یازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر کبدی مردان باشگاههای کشور صبح و عصر سه شنبه با حضور هفت تیم در سالن امام خمینی (ره) گرگان برگزار شد.
در دیدارهای صبح، تیم ساری ۴۳ بر ۳۸ مقابل سران جنوب اهواز به برتری رسید، شهرداری شیرین سو کبودرآهنگ ۵۸ بر ۲۱ تیم شهدای مدافع حرم مازندران را از پیش رو برداشت و دیدار حساس تیمهای رعد پدافند هوایی گلستان و دهیاری محمدآباد گرگان با برتری ۳۲ بر ۲۹ تیم رعد پدافند هوایی همراه بود.
در دیدارهای عصر، تیم ساری ۵۱ بر ۳۴ بر تیم شهدای مدافع حرم مازندران غلبه کرد، دهیاری محمدآباد گرگان ۲۹ بر ۲۷ نیروی زمینی ارتش را شکست داد و رعد پدافند هوایی گلستان با نتیجه ۶۳ بر ۲۱ مقابل شهرداری شیرین سو کبودرآهنگ به برتری رسید.
در جدول رده بندی این رقابتها با احتساب نتایج دور رفت، تیم رعد پدافند هوایی گلستان با هشت برد صدرنشین است، تیم ساری با ۶ برد در مکان دوم قرار دارد، تیمهای دهیاری محمدآباد گرگان و سران جنوب اهواز با چهار برد در ردههای سوم و چهارم جای گرفتهاند، تیمهای نیروی زمینی ارتش با سه برد و شهرداری شیرین سو کبودرآهنگ با دو برد در جایگاههای پنجم و ششم ایستادهاند و تیم شهدای مدافع حرم مازندران بدون امتیاز هفتم است.
روز دوم این رقابتها صبح و عصر چهارشنبه برگزار میشود که در رقابتهای صبح، رعد پدافند هوایی گلستان به مصاف شهدای مدافع حرم مازندران میرود، دهیاری محمدآباد گرگان رو در روی سران جنوب اهواز قرار میگیرد و شهرداری شیرین سو کبودرآهنگ با نیروی زمینی ارتش مسابقه میدهد.
در رقابتهای عصر نیز، تیم ساری با رعد پدافند هوایی گلستان دیدار میکند، نیروی زمینی ارتش رو در روی شهدای مدافع حرم مازندران قرار میگیرد و شهرداری شیرین سو کبودرآهنگ به مصاف سران جنوب اهواز میرود.
نظر شما