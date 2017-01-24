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۵ بهمن ۱۳۹۵، ۲۱:۲۱

رئیس اداره تربیت بدنی آموزش و پرورش لرستان:

فعالیت ۳۰۰ دانش‌آموز لرستانی در رشته ورزشی بیلیارد و بولینگ

فعالیت ۳۰۰ دانش‌آموز لرستانی در رشته ورزشی بیلیارد و بولینگ

خرم آباد - رئیس اداره تربیت بدنی آموزش و پرورش لرستان از فعالیت ۳۰۰ دانش آموز این استان در رشته ورزشی بیلیارد و بولینگ خبر داد.

 به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدزاده عصر سه شنبه در مراسم معارفه نائب رئیس هیئت بولینگ و بیلیارد لرستان با بیان اینکه در بخش ورزش آموزش و پرورش ظرفیتهای بالایی وجود دارد اظهار داشت: افراد خاصی طرفدار ورزش بیلیارد و بولینگ هستند و از عمومیت برخوردار نیستند.

وی با بیان اینکه در این بخش ابتدا باید دنبال کمیت و سپس کیفیت بود بیان داشت： بیش از ۳۲ نفر از کارکنان آموزش و پرورش و بیش از ۳۰۰ نفر از دانش آموزان در این دو رشته ورزشی فعالیت دارند که این امر ظرفیت بالایی در استان است.

رئیس اداره تربیت بدنی آموزش و پرورش لرستان با اشاره به اینکه در رشته ورزشی بیلیارد و بولینگ در آموزشگاه ها رونق و ظرفیت خوبی در آموزش وپرورش داریم و افق خوبی پیش روی این دو رشته است خاطرنشان کرد： همچنین آمادگی لازم برای برگزاری کلاس های آموزشی در این دو رشته ورزشی در سطح مدارس وجود دارد.

محمدزاده با بیان اینکه تعامل خوبی با اداره کل ورزش و جوانان وجود دارد و انتظار  داریم که این تعامل در سایر رشته های ورزشی بیشتر شود اضافه کرد： آموزش وپرورش با تمام توان در خدمت ورزش بیلیارد و بولینگ استان خواهد بود.

کد مطلب 3886733

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