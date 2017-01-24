طرح های صنعتی و تولیدی قروه زیر ذره بین مسئولان قرار گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، روز سه شنبه در جریان سفر یک روزه استاندار کردستان و مسئولان استانی به شهرستان قروه با هدف بررسی مشکلات واحدهای تولیدی در قروه سه طرح و واحد تولیدی و صنعتی مورد بازدید قرار گرفتند.

نخستین طرح شامل بسته بندی کشمش و خیارشور شرکت تاک ثمر بود که این طرح از سال ۸۴ آغاز شده و به گفته مجری این طرح، در زمینی به مساحت ۷ هزار مترمربع برای دریافت تسهیلات از محل بنگاه های کوچک اقتصادی به بانک عامل معرفی شد.

فراست مرادی از پیشرفت فیزیکی ۸۵ درصدی این طرح از لحاظ ساختمانی و تأسیساتی خبر داد و اشتغالزایی در این پروژه را در دو شیفت کاری به صورت مستقیم ۸۵ نفر و به صورت غیرمستقیم هزار و ۵۰۰ تا دو هزار نفر عنوان کرد.

وی میزان سرمایه گذاری در این پروژه را از آورده متقاضی به مبلغ ۷ میلیارد تومان و سهم بانک را دو میلیارد تومان دانست و بیان کرد: دیگر تسهیلات موردنیاز جهت ماشین آلات و سرمایه در گردش و تکمیل طرح در سه خط تولید به مبلغ ۵ میلیارد تومان می باشد که نیاز است مسئولان در این خصوص مساعدت لازم را داشته باشند.

مرادی با اشاره به اینکه طرح بسته بندی مذکور نمونه مشابهی در استان ندارد و به دنبال ارزآوری و توسعه صادرات غیرنفتی و جلوگیری از ضایعات صیفی جات است، تصریح کرد: ظرفیت تولیدی سالانه این طرح ۶ هزار تن با بازار فروش داخلی و صادرات می باشد.

وی مشکل اصلی واحد نیمه تمام خود را در فرجه زمانی برای صدور ضمانت نامه بانکی و دیگر مسایل مرتبط به بوروکراسی اداری عنوان کرد.

شرکت دیاکو نمک غرب

دومین طرح مورد بازدید کارخانه تولید نمک یددار دیاکو بود که این طرح دارای ظرفیت سالانه ۶۰ هزار تن می باشد که باتوجه به تولید سالانه ۲۰۰ هزار تنی در کشور این پروژه می تواند ۲۵ درصد نمک یددار تولید کشور را افزایش دهد.

مسئول این کارخانه از روش جدید تصفیه نمک به صورتی که روش مصرف کاهش یابد خبر داد و گفت: با این روش ظرفیت تولید سالانه شرکت به ۹۰ هزار تن خواهد رسید.

دیاکو کاردانی سرمایه گذاری اولیه طرح را مبلغ ده میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان عنوان کرد و به گفته وی از این میزان مبلغ چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان آن از تسهیلات بانکی بوده و مابقی آورده متقاضی است.

به گفته وی این روش قطعا جایگزینی خواهد شد برای در دست گرفتن بازار روسیه و عراق و ترکیه و در سال آینده بیشترین دید صادراتی را خواهیم داشت.

کاردانی با بیان اینکه مواد اولیه این کارخانه از دریاچه ارومیه یعنی نمک دریایی وارد می شود، این طرح را با قابلیت اشتغالزایی برای ۱۱۰ نفر به صورت مستقیم دانست و از پیشرفت فیزیکی نزدیک به ۹۰ درصد خبر داد.

وی اصلی ترین مشکل برای پیشرفت طرح را مسیر بحرانی گاز اعلام کرد و گفت: در صورتی که گاز کارخانه وصل و تأمین شود در روند تولید مشکلی نداشته و به طور جدی وارد فاز تولید خواهیم شد.

کارگاه های فرآوری سنگ

کارگاه های تولیدی ساخت مصنوعات سنگی دیگر طرحی بود که زیر رصد مسئولان قرار گرفت. این کارگاه مختص به بخش خصوصی و از معادن کوثر وابسته به بنیاد شهید شهرستان بوده و با پیشرفت فیزیکی بیش از ۸۰ درصد و اشتغالزایی برای ۶۰ نفر مستقیم و ۴۰ نفر غیرمستقیم برخوردار است.

مسئول اجرایی طرح تعداد کارگاه های موجود را ۱۹ واحد دانست و گفت: در هر کارگاه حداقل ۳ نفر می توانند مشغول به کار شوند.

به گفته محمدتقی عبدی برای این کارگاه ها ۴۰ دستگاه تولیدات مصنوعات سنگی به ارزش سه میلیارد ریال خریداری شده است.

پیگیری و پیگیری

استاندار کردستان پس از بازدیدهای صورت گرفته با بیان اینکه پیگیری های مسئولان برای رونق تولید و توسعه استان وجود دارد افزود: این پیگیری ها باید از جانب متقاضیان و سرمایه گذاران هم صورت گیرد و در روند کار همراه باشند تا بهره مناسب حاصل شود.

عبدالمحمد زاهدی طرح های مدنظر را دارای مزیت های بسیاری برای شهرستان و حتی استان دانست و افزود: باتوجه به اینکه در بخش تولید و اشتغال در کشور مشکلات بسیاری وجود دارد لذا در سفرهای شهرستانی کارگروه برای رفع موانع تولید شکل می گیرد که در قروه هم تصمیماتی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی گرفته شد و به دنبال حل موارد مدنظر هستیم.