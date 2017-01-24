دومین مسابقه عکاسی از مترو آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد بنی حسن معاون فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه با اشاره به اینکه برگزاری اولین دوره مسابقه عکاسی با موضوع رعایت حریم خط زرد ریلی با استقبال مخاطبان روبرو شده بود گفت: با توجه به استقبال شهروندان تصمیم گرفتیم تا دومین دوره مسابقات عکاسی را با موضوع رعایت نظافت در ایستگاهها برگزار کنیم.
وی با بیان اینکه برپایی این مسابقات در راستای ترویج فرهنگ استفاده صحیح از مترو است افزود: همچنین سعی کردیم تا با استفاده از ظرفیتهای موجود در شبکههای اجتماعی یک ارتباط دوسویه با مخاطب خود برقرار کنیم.
وی تصریح کرد: علاقهمندان تا ۲۰ اسفند ماه فرصت دارند تا آثار خود را farhangimetro۲@ به شناسه تلگرامی ارسال کنند.
معاون فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه گفت: داوری این مسابقات دو مرحلهای است. در بخش نخست، داوران و متخصصان حوزه عکس نسبت به تفکیک تصاویر ارسالی اقدام میکنند و از میان عکسهای انتخاب شده ۵ عکس به مرحله نهایی راه مییابد.
وی ادامه داد: عکسهای مرحله نهایی با نظر مخاطبان کانال ارزیابی میشوند و در این بین تصاویری که بیشترین بازدید را داشتند به عنوان عکسهای برگزیده انتخاب خواهند شد.
گفتنی است در مسابقه عکس رعایت حریم خط زرد پژمان مولایی، کامبیز استاد مهری و الهه محمد زاده به عنوان نفرات برتر از سوی مخاطبان برگزیده شدند.
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