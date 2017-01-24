شهرداری آتش نشانان کشته شده در پلاسکو را شهید محسوب می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی منتظرالمهدی با اشاره به جان فشانی آتش نشانان شهرداری تهران در این حادثه غم انگیز، با خانواده این عزیزان ابراز همدردی کرد.



وی با اشاره به حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مبنی بر اینکه هر کس جلوی هجوم آب یا آتش را بگیرد و جمعی از مسلمانان را نجات دهد، بهشت بر او واجب می شود، از مقام شامخ آتش نشانان شهرداری تهران تقدیر کرد.



منتظرالمهدی با اشاره به تلاش های سازمان بازنشستگی برای عنوان نام شهید برای آتش نشانان ، از عدم اطلاق شهید برای آنها انتقاد کرد و گفت: متاسفانه با وجود دفاع جانانه این عزیزان از وطن و جان فشانی این دلاور مردان، لفظ شهید به ایشان اطلاق نمی شود تا بلکه مرهمی بر زخم های خانواده این عزیزان باشد.



مدیر عامل سازمان بازنشستگی شهرداری تهران با اشاره به اینکه تمام خدمات ارایه شده به خانواده های آتش نشان همچون خانواده شهدا می باشد وآنها از تمام مزایای ممکن در سازمان بازنشستگی شهرداری برخوردار هستند، ابراز امیدواری کرد که به زودی این امر در نهادهای ذیربط کشور و مجلس مصوب شود تا مقام شامخ این عزیزان بیش از پیش حفظ شود.