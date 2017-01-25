کهگیلویه و بویراحمد یک استان غنی اما غیر مستغنی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی شامگاه سه شنبه در نشست با رئیس ستا اجرایی فرمان امام افزود: باید ظرفیتها در این استان شکوفا شود و در سفر هر مسئولی به استان نیز در این راستا برنامه ای وجود دارد که امیدواریم که این برنامه ها منطقه را در در جهت استغنا یاری کند.

آیت الله ملک حسینی با اشاره به کم برخورداری استان تصریح کرد: اگر شاخص کم برخورداری یک منطقه این است که ظرفیتهای انسانی متولد شده در آن منطقه به نفع آن منطقه نیست و دیگران از آن استفاده می کنند، استان ما یک استان کم برخوردار است.

وی افزود: این امر جای سوال دارد که این ظرفیتها چرا در استان مورد استفاده قرار نمی گیرند و ناهمگونی در ظرفیتهای انسانی و استفاده از این ظرفیتها در استان وجود دارد.

آیت الله ملک حسینی اظهار داشت: مثلا در بحث کشاورزی اگر کمبود زمین وجود داشته باشد این امر نشانه کم برخورداری است و فقدان عرصه های صنعتی در بخش خرد و کلان نیز نشان کم برخورداری است.

وی افزود: منطقه غنی به لحاظ گردشگری با کمترین سود حاصله از گردشگری نشان کم برخورداری است در حالیکه گردشگری می تواند در استان رشد بالایی داشته باشد.

آیت الله ملک حسینی بیان داشت: بدون شک استان ما یک استان کم برخوردار است و اگر میزان بیکاران شاخصی برای کم برخورداری است استان ما یک استان کم برخوردار است.

نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد همچنین گفت: در راستای شکل گیری حرکت دورن زا برای توسعه استان باید سرمایه گذاریهای مستقل به سرمایه گذاریهای مشترک تبدیل شود.

وی افزود: گرچه سرمایه گذاری به شکل مستقل زمینه توسعه و رشد را فراهم می کند اما آموزشی برای حرکت در استان ما نسبت به حرکت فزاینده درون زای استان برای شکل گیری سرمایه گذاری نخواهد بود.

وی با اشاره به برنامه های مختلف ستاد اجرایی فرمان امام (ره) گفت: این ستاد نه تنها در عرصه سرمایه گذاری برای رشد عرصه های صنعت و کشاورزی و گردشگری و غیر از اینها فعالیت می کند بلکه در حمایت از عرصه های فرهنگی نیز برنامه دارد.

نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: برکات بنیاد برکت در استان ما در مدرسه ها، مسجد ها و فضاهای دیگر دیده می شود.

آیت الله ملک حسینی بیان داشت: تردید نداشته باشید که این استان یک استان خوب برای سرمایه گذار است.

وی افزود: بدون شک سرمایه گذاری بنیاد در حاشیه تهران و کلان شهرها سودهی بیشتری از سرمایه گذاری در مناطق محروم دارد اما سرمایه گذاری در استانهایی همچون کهگیلویه و بویراحمد اقدامی در راستای رفع محرومیت‌زدایی و دارای اجر اخروی و دنیوی است.