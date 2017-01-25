۴۷ میلیارد تومان اعتبار دهیاریهای استان قزوین در روستاها هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، کریم حبیبی انبوهی در جلسه تجلیل از دست اندرکاران شرکت کننده در نمایشگاه توانمندی های روستایی و عشایری کشور که سه شنبه شب در استانداری برگزار شد اظهارداشت: با همکاری روستاییان توانستیم حرکت ارزشمندی را شکل دهیم و با حضوری موفق در این نمایشگاه یکی از بهترین غرفه ها به استان قزوین اختصاص داشت که به عنوان برتر هم معرفی شدیم.

وی افزود: همبستگی و همکاری مجموعه کسانی که با عشق و علاقه در نمایشگاه شرکت کردند به گونه ای بود که غرفه قزوین بویژه خانه الموت با همه وسایل زندگی سنتی توانست مورد توجه بازدیدکنندگان قرار گیرد که جای خوشحالی دارد.

۴۷ میلیارد تومان اعتبار دهیاری ها

حبیبی انبوهی اظهارداشت: اعتبار دهیاری های استان بیش از ۴۷ میلیارد تومان است که با تخصیص صد درصدی آن زمینه تسریع در امور فراهم شده است.

مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری قزوین بیان کرد: با همه کارهای انجام شده در روستاها بویژه در بخش ساماندهی زباله روستایی، تامین زیرساخت های مخابراتی، خدمات زیربنایی آب، برق، گاز، جاده خوشبختانه زمینه سکونت دائمی در روستاها و جلوگیری از مهاجرت محقق شده است.

وی اضافه کرد: با اجرای طرح های اشتغالزایی در روستاها تلاش کرده ایم تا معیشت روستاییان تامین شود تا انگیزه لازم برای اقامت روستاییان فراهم شود تا این مراکز تولید مواد غذایی مردم حفظ شود.

از تلاش شبانه روزی استاندار الگو می گیریم

حبیبی انبوهی گفت: تلاش شبانه روزی استاندار محترم به عنوان عالیترین مقام اجرایی استان موجب شده است تا سایر مسئولان هم از این نوع خدمت درس بگیرند و با عزم جهادی برای خدمت بیشتر به مردم و جلب رضایت ولی نعمتان انقلاب تلاش کنند و ما نیز این تلاش را الگوی خود می دانیم.

وی اظهارداشت: با همه خدمات ارائه شده همچنان کارهای زیادی در روستاها باقیست که باید با عزم جهادی به سرانجام برسد.

در این مراسم از دست اندرکاران برگزاری نمایشگاه توانمندی های روستایی تجلیل شد.