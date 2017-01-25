اراضی گلستانک در شهرستان ملارد مستعد خیزش مجدد شن های روان است

امیر یقین لو در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اراضی گلستانک به عنوان یکی از نقاط عمده خیزش ریز گردها در شهرستان ملارد اظهار داشت:متأسفانه در دوره گذشته، برخی کم توجهی ها و سهل انگاری ها باعث تخریب گسترده پوشش گیاهی این محدوده شد که پیامدها و عوارض آن در انتشار ریزگردها بروز پیدا کرد.

معاون فنی و عمرانی فرمانداری ملارد عنوان کرد:در راستای مدیریت و برون رفت از معضلات زیست محیطیِ اشاره شده، پس از برگزاری جلسات متعدد و رایزنی های فراوان، مقرر شد اداره اوقاف و منابع طبیعی با همکاری بنیاد برکت و از محل اعتبارات ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، طرح جنگل کاری را در این حوزه اجرایی کنند.

وی افزود:علیرغم پیگیری های متعدد، اقدامی جدی در این خصوص عملیاتی نشده و می طلبد با لحاظ کردن تمهیدات لازم نسبت به تأمین پوشش گیاهی منطقه مذکور(گلستانک)، تدابیر ضروری در این ارتباط عملیاتی شود.

یقین لو گفت:آنچنان که شهرداری صفادشت عنوان کرده، طرح هایی با هدف رفع مشکلات آن منطقه در دست اقدام دارد اما در مقام عمل شاهد اقدام موثری در این خصوص نبوده ایم.

معاون فنی و عمرانی فرمانداری ملارد یادآور شد:امیدواریم دستگاه های مسئول با فوریت هر چه بیشتر نسبت به اجرای طرح های مربوطه در این منطقه اقدام کنند.

وی گفت:با عنایت به کم آبی و پدیده خشکسالی، بروز و انتشار مجدد غبار و ریزگردها از اردیبهشت سال آینده دور از انتظار نخواهد بود.