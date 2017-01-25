دومین همایش تخصصی زلزله در بجنورد

علی اکبر رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همایش تخصصی زلزله هم‌زمان با بیستمین سالروز زلزله ۶.۸ ریشتری بجنورد، در مرکز استان خراسان شمالی برگزار می‌شود.

رمضانی بابیان اینکه چالش‌های حوزه ساخت‌وساز باید با استفاده از توان فنی و مهارت‌های مهندسی پاسخ داده شود تصریح کرد: وقوع زمین‌لرزه یکی از خطرات مهم برای صنعت ساخت‌وساز است.

وی عنوان کرد: خراسان شمالی از استان‌هایی است که در خط زلزله واقع‌شده، بنابراین ضروری دارد مردم و مسئولان بیش‌ازپیش به امر مقاوم‌سازی بناها و سازه‌ها توجه داشته باشند.

رئیس سازمان نظام‌مهندسی خراسان شمالی، ناپایداری‌های زمین در زلزله، بهسازی لرزه‌ای سازه‌های موجود، اثرات خاستگاه در طرح لرزه‌ای، طراحی و ساخت‌وساز در حوزه نزدیک گسل، فناوری‌های نوین در مدیریت خطرپذیری بحران، گسل‌های فعال و تحلیل خطر زلزله را ازجمله محورهای این همایش نام برد.

رمضانی با تأکید بر نقش مهم آموزش همگانی، آگاهی از هشدارهای پیش از وقوع زلزله و آمادگی در برابر وقوع این رخداد را در جهت کاهش آسیب‌ها و خسارات مالی و جانی زلزله ضروری دانست.

وی بیان کرد: افتتاحیه همایش ملی زلزله با عنوان «زلزله، مدیریت بحران، دورنمای آینده» صبح فردا پنج‌شنبه در محل تالار فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد برگزار می‌شود.