۱۰ مهر ۱۳۸۵، ۱۷:۵۸

بر اساس نتايج يك تحقيق؛ مسلمانان اروپا توانايي تطبيق با فرهنگ جوامع مختلف را دارند

تحقيقي كه به تازگي از سوي دانشمندان علوم سياسي دانشگاه آريزونا درباره سازمانهاي اسلامي اروپا انجام شده نشان مي دهد 15 ميليون مسلماني كه امروز در اروپا زندگي مي كنند نه تنها هيچ تهديدي براي فرهنگ يا نظام سياسي اروپا محسوب نمي شوند، بلكه مي توانند خود را با فرهنگ و جامعه اي كه در آن زندگي مي كنند تطبيق دهند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از تايمز هندوستان، كارولاين ام وارنر و مانفرد دبليو ونر از دانشگاه آريزونا اين تحقيق را با عنوان " دين و سازمانهاي سياسي مسلمانان در اروپا" انجام شده است.

نتايج اين تحقيق بسياري از نظريه هاي تحليلي كه در پرتو حملات يازدهم سپتامبر 2001 ايجاد شد را به چالش مي طلبد چرا كه بسياري از اين نظريه ها بر اساس پيش فرضهاي متعصبانه نسبت به تأثير مسلمانان بر سياست و خط مشي سياسي اروپا هشدار مي دهند.

اين تحقيق كه در مجله چشم اندازهايي بر سياست، مجله انجمن علوم سياسي آمريكا منتشر شده، اظهار مي دارد: واهمه ها و انتقادهاي غربيان تا حدي بر اساس عدم آگاهي جدي آنها درباره ويژگي هاي اسلام و مسلمانان است.

نويسندگان اين تحقيق همچنين به موضوع مهاجرت پرداخته و اظهار داشته اند كه دين عامل اتجاد مسلماناني كه در اروپاي غربي زندگي مي كنند نيست، چرا كه مهاجران مسلمان به علت اختلافات قومي از يكديگر جدا مي شوند.

تحقيق " دين و سازمانهاي سياسي مسلمانان در اروپا" تصريح كرده كه مسلمانان به خوبي خود را با فرهنگها و جوامع مختلف تطبيق مي دهند.

نويسندگان همچنين به اهميت توجه به روابط ميان فرقه هاي مختلف اسلام و مليت و قوميت آنها نيز اشاره كرده اند.

تحليلگران و علماي اسلامي تصديق كرده اند كه بزرگترين چالش پيش روي اسلام و دنياي غرب، چگونگي درك يكديگر است. در سالهاي اخير شاهد گسترش باورهاي نادرست عليه اسلام باشيم اين كه اين امر به نحو فزاينده اي پس از يازدهم سپتامبر شكل گرفت.

