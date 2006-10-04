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۱۲ مهر ۱۳۸۵، ۱۰:۰۵

معاون شهرستان هاي مركز مديريت حوزه علميه خواهران در گفتگو با مهر:

10 حوزه علميه جديد براي خواهران ايجاد شد

10 حوزه علميه جديد براي خواهران ايجاد شد

10 حوزه جديد طلاب خواهر از ابتداي سال جاري در شهرهاي مختلف كشور تاسيس شده است.

معاون امور شهرستان هاي مركز مديريت حوزه علميه خواهران در گفتگو با خبرنگار حوزوي مهر با اعلام اين خبر گفت: در سال جديد تحصيلي بيش از 10 حوزه جديد در سراسر كشور براي خواهران تاسيس شده كه با تاسيس اين مدارس ظرفيت پذيرش بيش از 250 طلبه ايجاد شده است.

حجت الاسلام ابراهيميان افزود: اين حوزه ها در نقاط مختلف كشور ايجاد شده كه به عنوان نمونه مي توان به شهرهاي اردبيل، كازرون، نهبندان و جويبار اشاره كرد.

وي اضافه كرد: وجود نيروي مناسب انساني براي فعاليت هاي اداري مانند مدير، كادر و اساتيد، طلبه خيز بودن منطقه و استفبال عمومي مردم ، رعايت فاصله مناسب با شهرهاي داراي حوزه ، وجود علما و فرزانگان و تامين مالي از مهمترين شروط تاسيس حوزه علميه خواهران است.

کد مطلب 388688

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