تمدید مهلت ثبت درخواست عودت وجوه ثبت نام آزمونهای ارشد و دکتری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، آن دسته از داوطلبانی که در مرحله قبل نسبت به ثبت نام خود در سامانه عودت وجوه اقدام و بدلیل ثبت نادرست اطلاعات، موفق به دریافت وجه کارت اعتباری ثبت نام خود نشده اند و داوطلبانی که در مرحله قبل موفق به ثبت اطلاعات خود نشده اند، می توانند برای ثبت اطلاعات حساب خود به سامانه www.azmoon.org مراجعه کنند.

داوطلبان لازم است با شناسه ثبت نام و رمزی که در اختیار دارند، با مراجعه به سامانه www.azmoon.org نسبت به ثبت اطلاعات حساب خود اقدام کنند.

اطلاعات حساب شامل: نام و نام خانوادگی صاحب حساب و شماره شبای حساب است که لازم است به نام شخص داوطلب آزمون باشد.

داوطلبان لازم است در وارد کردن شماره شبای حساب خود دقت کنند زیرا در صورت عدم ثبت اطلاعات صحیح امکان عودت وجه ثبت نام وجود ندارد.

از آنجایی که برای هر کارت اعتباری خریداری شده تنها یکبار امکان ثبت نام وجود دارد، لازم است داوطلبان در وارد کردن اطلاعات دقت کنند زیرا امکان ویرایش اطلاعات ثبت نامی وجود ندارد.