ركود بازار مسكن سال آينده نيز ادامه مي يابد

نايب رييس سازمان مهندسي استان تهران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت: تعيين قيمت مسكن بدون در نظر گرفتن ساير فاكتورهاي اقتصاد كلان در كشور بيهوده است.

منوچهر شيباني اصل تصريح كرد: قيمت مسكن را صرفا خود مسكن مشخص نمي كند و ساير فاكتورهاي اقتصادي نيز در قيمت مسكن موثرند.

وي تاكيد كرد: تا زماني كه شاخص هاي اقتصادي در بخشهاي صنعت ، كشاورزي و توليدات اصلاح نشود و سرمايه جمع شده در بخش ساختمان به سوي ساير بخشها حركت نكند اين ركود تورمي در قيمت مسكن خواهد داشت.

شيباني اصل با اشاره به اينكه در حال حاضر مسكن علاوه بر سر پناه به عنوان يك كالاي سرمايه اي محسوب مي شود افزود: در حال حاضر مسكن توانسته است منبع در آمد مناسبي براي بسياري از افراد در كشور باشد .

وي با اشاره به ركود تورمي قيمت مسكن در كشور در سال آينده افزود: پيش بيني مي شود با توجه به شرايط موجود ساخت و ساز در كشور و ارزش افزوده بالاي سرمايه در بخش مسكن، سال آينده علاوه بر افزايش قيمت مسكن ، شاهد ركود آن نيز باشيم .

وي خارج شدن سرمايه ها از بخش مسكن و حركت آنها به سمت ساير بخشهاي اقتصادي ديگر را از راهكارهاي مهم براي كاهش قيمت مسكن و جلوگيري از نوسان قيمت آن ذكر كرد .

