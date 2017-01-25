ممانعت از حضور خبرنگار مهر در برنامه های فرمانده ناجا

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام قبلی ساعت ۹ صبح امروز قرار بود خبرنگاران در برنامه های سفر فرمانده ناجا در شیراز شرکت کنند و اهالی رسانه نیز قبل از ساعت مشخص شده خود را در محل حاضر کردند.

اما ۴۵ دقیقه زمان برد تا اجازه ورود به محل برنامه داده شود، اما در این میان اجازه ورود خبرنگار مهر داده نشد.

کارت های مشخص به نام رسانه های مختلف کشوری و محلی در اختیار رسانه ها قرار گرفت اما به گفته دست اندرکاران روابط عمومی انتظامی فارس، خبرگزاری مهر اجازه حضور در نشست را ندارد چون کارتی برای وی صادر نشده است.

حدود یک ماه پیش نیز در همایش کلانتری ها که با حضور مسئولین ناجا در شیراز برگزار شد از حضور خبرنگار مهر و برخی دیگر از رسانه ها جلوگیری شد.

خبرگزاری مهر که طی این مدت سعی کرده با نگاهی منتقدانه فعالیتهای نیروی انتظامی فارس را رصد کند امروز با ممنوع الورودی مجموعه انتظامی مواجه شده است.