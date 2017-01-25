مدیران شهرداری کرمان حق دخالت در تبلیغات انتخاباتی را ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، علی بابایی صبح چهارشنبه در جمع مدیران شهرداری با اشاره به نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا، بر خودداری مدیران شهرداری از ورود به مسایل سیاسی تأکید کرد و گفت: ما برای خدمت به مردم در شهرداری فعالیت می‌کنیم؛ بنابراین، نباید به هیچ عنوان به مسایل سیاسی وارد شویم.

شهردار کرمان افزود: وظیفه‌ شهرداری، خدمت‌رسانی به شهروندان است؛ بنابراین، نباید از امکانات شهرداری برای مسائل سیاسی استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه به هیچ عنوان قصد دخالت در انتخابات شوراهای اسلامی را ندارم، تصریح کرد: هر کدام از مدیران شهرداری که قصد حضور در انتخابات شوراها را دارند، از هم‌اکنون اطلاع دهند تا تکلیف‌مان را بدانیم.

بابایی افزود: خدمت به مردم، خدمت به خداست؛ بنابراین، باید فقط به مردم خدمت کنیم و به هیچ عنوان به مسایل سیاسی ورود نکنیم.