اولين جلسه ستادعالي بازيهاي پارالمپيك2008 پكن برگزار شد

به گزارش خبرگزاري مهر براساس اعلام سايت خبري سازمان تربيت بدني، درابتداي اين نشست محمودخسروي وفا رييس كميته ملي پارالمپيك بااشاره به تشكيل ستاداجرايي بازيهاي پارالمپيك پكن ازدوسال پيش گفت : مابرنامه ريزي براي حضوربهتروپررنگ تر درپكن 2008 رااز دهكده بازيهاي پارالمپيك 2004 آتن شروع كرديم. يعني در آنجاضمن يادداشت برداري ازنقاط ضعف تيم ها، دربازگشت به تهران آسيب شناسي رشته هاي مختلف را به دقت مورد توجه قرارداديم تابارفع نقاط ضعف ، خود را درسايه يك برنامه ريزي مدون وهدفمند مهياي حضور در بازيهاي پكن كنيم.

وي در عين حال بااشاره به اينكه ستاداجرايي بازيهاي پارالمپيك پكن تاكنون 25 جلسه را درجهت برنامه ريزي ونظارت براقدامات صورت گرفته برگزاركرده است ، خواستار تخصيص بودجه لازم براساس برنامه هاي ارائه شده ازسوي كميته ملي المپيك و كمك سازمان درجهت تهيه تجهيزات وامكانات سخت افزاري شد.

خسروي وفا همچنين از مهندس علي آبادي خواستار تشويق قهرمانان جانبازومعلولي كه بتوانند ركوردهاي جهاني را بشكنند به همراه كمك سازمان در تكميل و راه اندازي مجموعه اختصاصي فدراسيون جانبازان ومعلولان درضلع شمالي ورزشگاه شهيد شيرودي شد كه رييس سازمان دراين زمينه قول مساعدداد.

درادامه اين جلسه ،اشرفي دبيركل كميته ملي پارالمپيك بااشاره به اينكه درراه حضور شايسته دربازيهاي پارالمپيك پكن ، حضور در مسابقات جهاني جهت كسب سهميه بازيها وهمينطور مسابقات آسيا واقيانوسيه مالزي در 14 رشته مورد توجه قرار گرفته است، گفت: طي 6 ماهه اول امسال 42 مدال جهاني شامل 20طلا، 11نقره و 11برنز توسط ورزشكاران كشورمان بدست آمده است.

غفوركارگري مسوول ستاداجرايي بازيهاي پارالمپيك پكن نيز بااشاره به فعاليت اين ستاد ازاسفندماه سال 83 گفت : درراه حضور خوب درپكن 2008، 21 بندوسياست كاري در كميته تعريف شدتاباپيگيري امور براساس سياست هاي ترسيمي ، هم رشد وتوسعه ورزش جانبازان ومعلولان را مورد توجه قرار دهيم و هم زمينه حضورموفق دربازيهاي پارالمپيك چين راترسيم كنيم.

وي از توجه به شرايط سني ورزشكاران ، كيفيت گرايي درجهت نخبه پروري ، مبارزه بادوپينگ وآسيب شناسي رشته ها به عنوان اهدافي نام برد كه درستاد اجرايي بازيهاي پارالمپيك پكن موردتوجه قرارگرفته است.

مهندس محمد علي آبادي درادامه اين نشست ازگزارش وبرنامه ريزي دقيق ستادبازيهاي پارالمپيك پكن تقديروتمجيدكرد وگفت : دركنارآسيب شناسي رشته هاي مختلف ، ازشناسايي رقيبان هم غافل نباشيد ودرمسابقات مختلف، وضعيت رقباي خود راآناليزكنيد تا درپكن 2008 به اهداف موردنظر دست يابيد.

وي باتاكيد بر اينكه تا زماني كه يك مديريت آگاه فكوروعلمي دركل ورزش حاكم نشود، ورزش آسيب خواهدخورد، افزود: بديهي است توام شدن اين مديريت باعشق ، علاقه وايمان واعتقاد، موفقيت هاي زيادي رابراي ورزش به همراه آورده وخواهدآورد ونبايد هيچوقت ازاين نكته غافل شد.

رييس سازمان تربيت بدني با ابراز خوشحالي ازاينكه كميته ملي پارالمپيك ازدوسال قبل برنامه حضوردرالمپيك پكن رامورد توجه قرارداده است، گفت : مطمئن هستم كه با اين نگاه بلند وبرنامه اي شما، كاروان پارالمپيك ايران درپكن موفق خواهد بود.

وي با تاكيد برحركت برنامه اي وهدفمند درورزش گفت : متاسفانه بعضا" در ورزش براساس برنامه حركت نكرده ايم وهمين مساله باعث شده كه افت وخيزهايمان روالي منطقي نداشته باشد. درحالي كه اگرموفقيت مي خواهيم بايد حركت برنامه اي وهدفمندسرلوحه همه امور ورزش باشد.

مهندس علي آبادي درعين حال خطاب به اعضاي ستاداجرايي بازيهاي پارالمپيك پكن 2008 گفت: اگرچه توجه به مسايل فني براي مامهم وتاثيرگذاراست، اما در كناربعدفني مسايل اخلاقي وفرهنگي ورزشكاران راهم مورد توجه قراردهيد.

وي با تاكيد براينكه همه نگاهها درورزش بايدروبه جلوباشد ، گفت : درراستاي حركت توسعه اي درورزش نبايد خود را گول زد و مدال گرفتن ازتورنمنت هاي كم اهميت رامعياري براي رشد دانست. بي شك اگرمي خواهيم سطح ورزش خودرا دريكي از رشته ها رشد و توسعه دهيم، بايد باحريفان قوي تر ازخود ديداركرده ودرتورنمنت هاي سطح اول دنيا شركت كنيم.

رييس سازمان تربيت بدني بااشاره به اينكه طي اين مدت 400 سالن ورزشي درسطح كشورافتتاح وبه بهره برداري رسيده است ، ازافتتاح 1000پروژه ورزشي تاپايان امسال خبرداد.

مهندس علي آبادي همچنين ازساماندهي كميته رشته هاي مدال آورخبرداد و گفت: بنا داريم درقالب برنامه اي خاص و 4 ساله، سهم مدالي خود را از بازيهاي آسيايي والمپيك افزايش داده وجهشي مناسب دراين جهت داشته باشيم.

اعضاي ستادعالي بازيهاي المپيك پكن 2008 را مهندس علي آبادي بعنوان رييس ، دكتررضا قراخانلو وعلي كفاشيان رييس ودبيركل كميته ملي المپيك ، محمودخسروي وفا رييس كميته ملي پارالمپيك ، مسعوداشرفي دبيركل كميته پارالمپيك ، علي اصغرهاديزاده رييس فدراسيون نابينايان وغفوركارگري مسوول ستاد اجرايي بازيهاي پارالمپيك پكن تشكيل مي دهند.