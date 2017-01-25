کاروان یوز به شیراز رسید/ تلاشی برای حفاظت از گونه های نادر

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نجفی پیش از این رئیس محیط زیست شهرستان طبس بوده و در پروژه حفاظت از یوزآسیایی نیز همکاری کرده است.

او اکنون که بازنشسته شده است با خانواده اش به شهرهای مختلف ایران سفر می کند و مردم را با گونه های مختلف در حال انقراض حیات وحش آشنا می کند.

نجفی اکنون به شیراز رسیده و در این راستا به خبرنگار مهر گفت: هدف ما حفاظت از یوز و حیوانات نادر در حال انقراض است.

وی افزود: ۴۰ سال در زیستگاه های یوز آسیایی فعالیت دارم و آخرین سمتم نیز رئیس محیط زیست طبس بود ضمن اینکه در پروژه حفاظت از یوز آسیایی نیز حضور داشتم.

وی گفت: عروس خانواده و نامزدش هم زمینشان رو فروختند و ابزارهای لازم را فراهم کردیم تا بتوانیم این حیوانات را بیشتر به مردم معرفی کنیم.

این فعال محیط زیستی که با کاروانی که نقش و عکس یوزپلنگ دارد به شهرهای مختلف سفر می کند، ادامه داد: در این سفرها کنار مجتمع ها می ایستیم و مردم در مورد حیوانات سوال میکنند و ما در مورد تعدادش و شرایط سخت گونه هایی که در اسارت نمی توانند تولید مثل کنند و لزوم حفاظت از آنها صحبت می کنیم.