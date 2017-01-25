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۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۰۹

مردم با گونه های در معرض خطر آشنا شدند

کاروان یوز به شیراز رسید/ تلاشی برای حفاظت از گونه های نادر

کاروان یوز به شیراز رسید/ تلاشی برای حفاظت از گونه های نادر

شیراز- کاروان یوزپلنگ ایرانی در حالی به شیراز رسید که طراح آن برای معرفی حفاظت از گونه های نادر به شهرهای مختلف سفر می کند.

به گزارش خبرنگار مهر،  بهمن نجفی پیش از این رئیس محیط زیست شهرستان طبس بوده و در پروژه حفاظت از یوزآسیایی نیز همکاری کرده است.

او اکنون که بازنشسته شده است با خانواده اش به شهرهای مختلف ایران سفر می کند و مردم را با گونه های مختلف در حال انقراض حیات وحش آشنا می کند.

نجفی اکنون به شیراز رسیده و در این راستا به خبرنگار مهر گفت: هدف ما حفاظت از یوز و حیوانات نادر در حال انقراض  است.

وی افزود: ۴۰ سال در زیستگاه های یوز آسیایی فعالیت دارم و آخرین سمتم نیز رئیس محیط زیست طبس بود ضمن اینکه در پروژه حفاظت از یوز آسیایی نیز حضور داشتم.

وی گفت: عروس خانواده و نامزدش هم زمینشان رو فروختند و ابزارهای لازم را فراهم کردیم تا بتوانیم این حیوانات را بیشتر به مردم معرفی کنیم.

این فعال محیط زیستی که با کاروانی که نقش و عکس یوزپلنگ دارد به شهرهای مختلف سفر می کند، ادامه داد: در این سفرها کنار مجتمع ها می ایستیم و مردم در مورد حیوانات سوال میکنند و ما در مورد تعدادش  و شرایط سخت گونه هایی که در اسارت نمی توانند تولید مثل کنند  و لزوم حفاظت از آنها صحبت می کنیم.

کد مطلب 3886965

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    نظرات

    • رسول محمودیان IR ۱۰:۴۹ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۶
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      پاسخ
      سلام تشکر فراوان از خبرگزاری مهر و خبرنگار بسیار محترمشون که این خبر بسیار مهم را به این خوبی پوشش دادن من خودم اونجا بودم و باید بگم کار اقای نجفی بسیار قابل تحسین هست

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