واژگونی خودروی سواری در محور تبریز – ارومیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر آذربایجان شرقی، جعفر عبدالهی با اعلام این خبر گفت: راس ساعت ۷:۳۰ صبح امروز یک دستگاه خودرو سواری در مسیر تبریز- ارومیه و دو کیلومتری پایگاه امداد جاده ای شهدای گمیچی بر اثر لغزندگی جاده از مسیر منحرف و واژگون شد.

وی ادامه داد: حین بازدید سرزده از پایگاه امداد جاده ای شهدای گمیچی هلال احمر متوجه واژگونی سواری شدیم که با هماهنگی لازم بلافاصله نجاتگران پایگاه امداد جاده ای شهدای گمیچی در محل حاضر و نسبت به رهاسازی مصدوم و مداوای سرپایی وی اقدام کردند

رییس جمعیت هلال احمر شهرستان اسکو با اشاره به اینکه خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشته است، یاد آورشد: با وجود ایمن سازی جاده و نصب هشدارهای لازم، شاهد تصادفات متعددی در طول شبانه روز هستیم که از رانندگان عزیز در خواست می کنیم تا ایمن سازی کامل مسیر خصوصا در محل پیچ پر خطر در دو کیلومتری پایگاه امدادی گمیچی هلال احمر اسکو با سرعت مطمئن رانندگی کنند.