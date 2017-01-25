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۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۳۸

رئیس مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی البرز:

تصادف در تونل «بیلقان» پنج مصدوم برجای گذاشت

تصادف در تونل «بیلقان» پنج مصدوم برجای گذاشت

کرج- رئیس مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی البرز از وقوع تصادف در محور کرج - چالوس محدوده تونل بیلقان خبر داد که پنج مصدوم برجای گذاشت.

مهرداد بابائی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: صبح امروز طی تماس تلفنی با واحد ارتباطات اورژانس ۱۱۵ استان، یک مورد تصادف بین خودروهای پراید و لکسوس اعلام شد.

رئیس مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی البرز افزود: بلافاصله آمبولانس‌های اورژانس به محل اعزام شدند.

بابایی بابیان اینکه این حادثه در تونل بیلقان، ابتدای محور کرج - چالوس رخ داد، گفت: مصدومان که چهار نفر آقا و یک خانم بودند، توسط سه دستگاه آمبولانس، ضمن دریافت خدمات درمانی پیش بیمارستانی به بیمارستان شهید مدنی کرج منتقل شدند.

کد مطلب 3887009

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