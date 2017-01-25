آمریکا هوایپماهای نظامی بیشتری را در استرالیا مستقر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، واحد تفنگداران دریایی آمریکا از تصمیم این کشور به اعزام تعداد بیشتری از هواپیماهای نظامی به پایگاه راهبردی داروین در شمال استرالیا خبر داد.

گفتنی است که این اقدام در راستای تصمیم اتخاذ شده در سال میلادی ۲۰۱۱ مبنی بر افزایش شمار تفنگداران دریایی آمریکا در این پایگاه نظامی انجام می شود. در واقع تحکیم قوا و تجهیزات نظامی پایگاه داروین از بخش های مهم سیاست چرخش به پاسیفیکِ «باراک اوباما» رئیس جمهوری سابق آمریکا در مواجهه با قدرت یابی چین در منطقه اقیانوس آرام است.

«دونالد ترامپ» رئیس جمهوری جدید آمریکا اگرچه بر تداوم موضع خصمانه واشنگتن در مناقشات دریای چین جنوبی تاکید کرده، با این حال از پیمان تجارت آزاد «TPP» که سنگ اصلی سیاست چرخش به پاسیفیک بود، رویگردانی کرد.

آمریکا و استرالیا سال گذشته توافق کردند تا به طور مشترک بودجه ای معادل ۱.۵ میلیارد دلار آمریکا را صرف سرمایه گذاری در زیرساخت های نظامی کنند. حتی طرفین پیرامون استقرار بمب افکن های دور برد بی-۱ آمریکا نیز بحث و تبادل نظرهایی داشتند که با انتقاد شدید چین مواجه شد.

اگرچه شمار هواپیماهای نظامی پایگاه داروین افزایش می یابد، فعلا تعداد تفنگداران دریایی بر روی رقم ۱هزار و ۲۵۰ نفر ثابت می ماند و هر گونه تغییری نیازمند تایید دو جانبه واشنگتن- کانبرا است.

طبق برنامه، قرار بود شمار تفنگداران دریایی مستقر در داروین تا سال ۲۰۲۰ به رقم ۲ هزار و ۵۰۰ نفر برسد که ادامه این فرایند از سال گذشته (۲۰۱۶) به تعویق افتاده و از سرگیری آن به توافق بر سر تقسیم هزینه ها بستگی دارد.